"Это цирк!" Захарова закатила Украине истерику из-за пойманного пропагандиста

Россия обвинила Украину в "дискриминации представителей СМИ" из-за судебного процесса в отношении скандального главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Так, во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пропагандист якобы арестован в Украине "по нелепому, просто неадекватному обвинению в государственной измене".

Она добавила, что журналист якобы пострадал из-за того, что "профессионально делал свою работу" в полном соответствии с законами страны.

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Вышинский и Захарова Коллаж

"Я бы назвала это цирком, но это уже переходит границы разумного. Это страшная дискриминация представителей СМИ, это просто унижение журналиста, это унижение самой Украины, о чем и говорил Кирилл Вышинский", – сказала чиновница.

"МИД России не намерен выпускать эту тему из своего поля зрения. Будем и дальше работать с профильными международными структурами, с тем чтобы не ослаблять давление на украинские власти", – добавила она.

Вышинский в суде Скрин видео

Напомним, 3 июля Подольский райсуд Киева объявил перерыв по рассмотрению уголовного дела в отношении журналиста до 15 июля.

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