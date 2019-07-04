"Это цирк!" Захарова закатила Украине истерику из-за пойманного пропагандиста

Россия обвинила Украину в "дискриминации представителей СМИ" из-за судебного процесса в отношении скандального главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.
Так, во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пропагандист якобы арестован в Украине "по нелепому, просто неадекватному обвинению в государственной измене".
Она добавила, что журналист якобы пострадал из-за того, что "профессионально делал свою работу" в полном соответствии с законами страны.
Вышинский и Захарова
Коллаж
"Я бы назвала это цирком, но это уже переходит границы разумного. Это страшная дискриминация представителей СМИ, это просто унижение журналиста, это унижение самой Украины, о чем и говорил Кирилл Вышинский", – сказала чиновница.
"МИД России не намерен выпускать эту тему из своего поля зрения. Будем и дальше работать с профильными международными структурами, с тем чтобы не ослаблять давление на украинские власти", – добавила она.
Вышинский в суде
Скрин видео
Напомним, 3 июля Подольский райсуд Киева объявил перерыв по рассмотрению уголовного дела в отношении журналиста до 15 июля.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 мая 2018 года СБУ провела обыски в офисе издания "РИА Новости Украина", в результате которых был задержан Вышинский.
Против него открыли уголовное производство по статье "Государственная измена", также инкриминируют действия, направленные на свержение конституционного строя (ч.3 ст.109 УК Украины) и посягательство на территориальную целостность (ч.2 ст.110 УК Украины). Сам подозреваемый обвинения отрицает.
При обысках у Вышинского нашли российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Задержанный журналист в 2014 году получил российскую медаль "За заслуги перед отечеством" за освещение аннексии Крыма.
17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца без права на залог.
Позже он публично попросил лишить его гражданства Украины и попросил российское.
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