Главная Новости
Мова Язык
ГлавнаяБлоги

/ Новости расследований

"Это цирк!" Захарова закатила Украине истерику из-за пойманного пропагандиста

1.8т Читать материал на украинском

Россия обвинила Украину в "дискриминации представителей СМИ" из-за судебного процесса в отношении скандального главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Так, во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пропагандист якобы арестован в Украине "по нелепому, просто неадекватному обвинению в государственной измене".

Она добавила, что журналист якобы пострадал из-за того, что "профессионально делал свою работу" в полном соответствии с законами страны.

Новости
В России пожаловались на обстрел пропагандистов на Донбассе

Вышинский и Захарова

Вышинский и Захарова

Коллаж

"Я бы назвала это цирком, но это уже переходит границы разумного. Это страшная дискриминация представителей СМИ, это просто унижение журналиста, это унижение самой Украины, о чем и говорил Кирилл Вышинский", – сказала чиновница.

"МИД России не намерен выпускать эту тему из своего поля зрения. Будем и дальше работать с профильными международными структурами, с тем чтобы не ослаблять давление на украинские власти", – добавила она.

Вышинский в суде

Вышинский в суде

Скрин видео

Напомним, 3 июля Подольский райсуд Киева объявил перерыв по рассмотрению уголовного дела в отношении журналиста до 15 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персоны
Кирилл Вышинский Мария Захарова
Место
Россия
Теги
Украина пропаганда
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
28
13
Смешно
4
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Ты курва пучеглазая,а Сенцова зачем посадила на 20 лет.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Владимирович Владимир, Сенцова посадили за подготовку террористического акта, Вышинского же судят за его журналистскую деятельность. Вот и вся разница
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Закон Порядок
Закон Порядок
Владимирович Владимир, сенцов грж-ин России и сидит о за терроризм.а Кириллу Вышинскому уже больше года не могут что-либо предъявить.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel