"Это циничная ложь!" Насиров подаст в суд на скандального экс-нардепа Крючкова

Председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров намерен обратиться в суд и привлечь к ответственности скандального экс-нардепа, главу правления холдинговой компании "Энергосеть" Дмитрия Крючкова за распространение недостоверной информации.

На своей странице в Facebook он сообщил, что в отдельных средствах массовой информации появилось интервью бизнесмена, в котором, кроме всего прочего упомянута его фамилия.

"Экстрадиция Крючкова накануне выборов выглядит как часть некой кампании. Поэтому я выступаю категорически против того, чтобы моя фамилия использовалась для предвыборной борьбы. Считаю необходимым официально заявить, что в тексте интервью распространяется недостоверная информация обо мне, она не соответствует действительности, носит клеветнический характер, явно выпадает даже из контекста, проще говоря - это циничная ложь!" - написал он.

Роман Насиров

Насиров также отметил, что более интересным становится вопрос, чья это выдумка, или просьба, или заказ, и с какой целью.

"Никакого отношения я, как председатель ГФС Украины, в никакой противоправной деятельности, в т.ч. которую связывают с господином Крючковым не имел и не имею. Заявления против меня считаю политическим заказом, в т.ч. для дискредитации отдельных лиц и кандидата в президенты", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля экс-нардепа, председателя правления холдинговой компании "Энергосеть", замешанной в коррупционной схеме по присвоению средств "Запорожьеоблэнерго", Дмитрия Крючкова экстрадировали из Германии в Украину.

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