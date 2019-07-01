Это трагедия: озвучены масштабы ДТП в Киеве за 5 лет

За последние годы облик Киева здорово изменился: где в лучшую, где в худшую сторону. Неизменной остается одна из болезненных городских проблем – дорожно-транспортные происшествия.

OBOZREVATEL разобрался, как поменялась аварийная ситуация в столице за пять с лишним лет, и что делалось для борьбы с этим бедствием.

Начиная с 2014 года, количество ДТП с пострадавшими по официальной статистке неуклонно растет (см. инфографику). Исключение составил прошлый год, когда количество аварий, в которых люди получили травмы, несколько снизилось. Однако в нынешнем году цифры вновь стали расти.

Всего за почти пять с половиной лет в Киеве погибли 758 человек и 13 808 получили травмы.

С января по май нынешнего года в столице произошло 16 014 аварий, в которых погибли 47 и пострадали 973 человека.

Количество ДТП в Киеве с пострадавшими за 2014 - 2018 гг.

Что касается общего числа дорожно-транспортных происшествий, то в течение пяти лет оно то падало, то вновь возрастало. Так, в 2015-м в столице произошло порядка 35 тысяч ДТП, а в 2016-м – почти на десять тысяч больше.

Впрочем, некоторые эксперты призывают критически относиться к общей статистике ДТП, так как с марта 2016 года в Украине официально нет механизма учета аварий на дорогах. Также не стоит сбрасывать со счетов европротоколы, которые позволяют водителям оформить "легкие" ДТП без участия полиции. Эти аварии не регистрируют.

Патрульные полицейские Фото из открытых источников

Затянувшаяся реформа

Уровень аварийности напрямую зависит от эффективной работы правоохранительной системы, и здесь свои нюансы.

Когда в 2015 году на смену ГАИ пришли патрульные полицейские, мнения водителей разделились: одни считают, что с тех пор количество "гонщиков" и пьяных за рулем увеличилось, другие – что осталось на прежнем уровне.

Копам урезали права. По мнению автоадвокатов, патрульные полицейские, в отличие от гаишников, имеют меньше полномочий, что сказывалось на результатах работы. Так, вся сфера безопасности дорожного движения в Украине регулируется порядка 60 нормативно-правовыми актами. В ГАИ, на момент окончания работы, таких было около 100.

Кроме того, на патрульных, помимо контроля дорожной ситуации, возложили задачи по охране общественного порядка, и если одновременно поступал вызов на грабеж и ДТП, последнее отодвигалось на второй план.

Контроль скорости. Основная критика, которая звучала в адрес патрульных – неэффективная борьба с водителями, нарушающими скоростной режим. У тех же гаишников были приборы эффективного измерения скорости TruCam, которыми патрульных начали вооружать лишь осенью прошлого года.

Полицейский с TruCam bbc.com

Видеофиксация не запущена. Также ограничение скорости на городских улицах невозможно эффективно проконтролировать без введения в работу системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Окончательно ее внедрить МВД обещает к концу 2019-го.

Но даже после массового внедрения видеофиксации водители смогут уходить от ответственности за нарушения правил дорожного движения, считает автоюрист Денис Конюшко. По его мнению, для нормальной работы системы ее надо подкрепить соответствующими законами.

"Евробляхи". Свою роль в аварийности на дорогах столицы сыграли автомобили на "еврономерах", которые наводнили Украину с 2015-го. Из-за отсутствия данных на водителей копам было сложно отыскать участников ДТП на этих авто. Многие водители "евроблях" это понимали и были потенциально расположены нарушать ПДД.

С 25 мая нынешнего года полицейские получили право останавливать авто без регистрации, если есть информация о нарушении Таможенного кодекса.

Дорожный коллапс

Застройка. Говоря о худших изменениях в Киеве, мы также имели в виду хаотичную застройку. Целые микрорайоны сегодня появляются рядом с объектами инфраструктуры, что в итоге затрудняет движение, создавая заторы и ДТП. Причина тому: а) несогласованность схем организации дорожного движения с требованиями государственных строительных норм; б) отсутствие их экспертных оценок специалистами.

Как отметил в Facebook директор коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения в Киеве" Виктор Черний, застройщик сегодня получает технические условия на подключение к водопроводу, канализации, газопроводу, электросетям, но к улично-дорожной сети присоединяется по своему усмотрению.

"Такой результат дерегуляции в сфере строительства приводит к осложнениям дорожного движения, что особенно заметно в случаях, когда такие объекты расположены на магистральных улицах и дорогах города", – отметил Черний.

Затор на одной из развязок Киева. Рядом – новостройки

Проблемы с парковкой. Увеличение трафика и бездействие властей породило в Киеве и армию "героев парковок". Часто "герои" заставляют автомобилями остановки общественного транспорта – в результате заторы, ДТП. Осенью 2017 года из-за блокированной остановки на ул. Героев Днепра водителю троллейбуса пришлось высадить пассажиров во втором ряду. В результате ДТП погибла супружеская пара.

В ДТП погибли Валерий и Наталья Корниенко

Как нам ранее рассказал завкафедрой транспортных систем и безопасности дорожного движения Национального транспортного университета, профессор Владимир Полищук, в столице нет проекта организации дорожного движения.

"Будут делать остановки, возникнет проблема парковок, будут решать проблему парковок – вылезут заторы и так далее", – отметил он.

Общегосударственное бедствие

В целом же ДТП в Киеве – это неотъемлемая часть общегосударственной проблемы, решать которую, как видно, не спешат. Как рассказал OBOZREVATEL автоюрист Вадим Володарский, невозможно принимать какие-то реальные меры снижения числа ДТП, потому как в Украине отсутствует объективная статистика по причинам аварийности.

"Из-за этого руководство полиции и государство (если ему это, конечно, интересно), не имея объективной информации, не могут разрабатывать адекватных мер, так как неясно, с чем бороться", – считает он.

Кстати:

Ежедневно в Киеве происходит порядка 100 – 120 ДТП . Раз в три дня на дорогах столицы погибает один человек. Основными причинами аварий являются: превышение скорости, нарушение правил маневрирования, вождение автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения, правила проезда перекрестков, наезд на пешеходов.

С января по май нынешнего года патрульные Киева оформили 4629 протоколов на водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения.

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