''Это такой грех!'' Самый известный учитель Украины рассказал о нападении

Известный учитель физики и видеоблогер Павел Андреевич Виктор, на которого в Одессе совершили нападение и ограбили, рассказал о деталях инцидента.

Соответствующее видео опубликовано "Радио Свобода". "Я проезжаю [на велосипеде] и вдруг - мощный толчок. Я падаю набок, слава богу в шлеме, голова цела", - рассказал учитель.

Неизвестные прижали его к земле и после вопроса: "Что вам надо?" - ответили: "Телефон". "Я не то что испугался или растерялся. Меня досада взяла какая-то… Я сказал, что учитель, и если они меня ограбят, то это такой грех, что он потом им отзовется", - поведал потерпевший. В результате велосипед в учителя забрали, но телефон оставили.

Отметим, 64-летнего мужчину знают не только в Украине. Он преподает в Ришельевском лицее в Одессе. В 2009 году - получил звание "Учитель года".

Павел Андреевич стал известным благодаря урокам по физике, которые опубликованы в YouTube. При чем мужчина отказался монетизировать свой канал, несмотря на то, что на него подписаны почти 144 тысяч пользователей.

Пам'ятаєте його? На, мабуть, найулюбленішого вчителя України напали pic.twitter.com/llhciEXC0q — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 29 жовтня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно известный блогер Игорь Пустовит избил девушку в центре Ивано-Франковска. После инцидента он попытался оправдать свое поведение.