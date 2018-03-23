"Это стюардесса": Москаль заявил, что Савченко никогда не училась на летчика

Лишенная неприкосновенности внефракционный наред Надежда Савченко никогда не была летчицей, а только штурманом.

Об этом в интервью УП заявил губернатор Закарпатья Геннадий Москаль.

"Какая она летчица? Как вы, журналисты, могли перепутать стюардессу с летчицей… Летчица, летчица, летчица… Штурман и летчица имеют столько же общего, как и стюардесса и летчик. Но никто же не хотел этого слышать. Где? На каком самолете она летала? Покажите мне! Ведь она и училась-то только на штурмана" - заявил Москаль.

Напомним, Москаль также заявил, что Савченко в 2014 году попала в плен к террористам "ЛНР", в результате чего была вывезена на территорию России, потому что "в самоволку" пьяная поехала "мочить сепаров".