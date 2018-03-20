"Это спецоперация": Савченко призналась в разговорах о терактах и вывозе оружия из ОРДЛО

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий Донбасса и вела разговоры об организации терактов.

При этом, как заявила она на пресс-конференции 20 марта, это была "спецоперация".

По ее словам, после возвращения из РФ в Украину продолжала общаться с теми, с кем общалась в русском плену, - и те якобы готовы были "подрывать ситуацию на оккупированных территориях изнутри".

В то же время она отказалась называть какие-либо фамилии.

Савченко назвала "объектом А" людей, которые якобы хотели ее убить и работали по заданию СБУ, а "объектом Б" - одного из волонтеров, который помогал в освобождении пленных.

"После того, как на меня вышли люди с оккупированных территорий с желанием помочь Украине сделать восстания на оккупированных территориях, в тот же период примерно ко мне пришел "объект А", которому была поставлена ​​задача по моей ликвидации. Я называю "объект", потому что это не один человек", - заявила она.

Савченко отметила, что хотела сблизиться максимально с теми, кто имел ее ликвидировать, на них она же вывела людей, которые хотели контактировать с той стороны.

"Были проведены определенные спецоперации специальными силами, различными структурами Вооруженных сил и всех силовых структур Украины. Я всегда пыталась всю информацию, которую мне удавалось достать в пользу Украины, передавать как в СБУ, так и в различные силовые структуры и подразделения. Конечно, эта работа никогда не велась гласно. Многие из этих программ еще ведется - и поэтому я не могу их разглашать", - заявила депутат.

Также Савченко уверяет, что задача объекта относилась с разных структур, которые пытаются колоть между собой.

"Когда "объект А" вошел со мной в контакт, я попыталась закрутить ситуацию так, чтобы можно было создать в будущем политическую провокацию", - заявила Савченко.

По ее словам, на видеозаписях зафиксирован офис, конспиративный отель, где она встречалась с объектом, а также записи из воинских частей и полигонов, из серой зоны.

"Объекту А" было интересно фиксировать все, что я делаю. Поэтому я начала создавать сюрреализм, который заключался в том, что не только, как рассказывал Луценко, гранатами в разные стороны, минометом по куполу - я рассказывала все самые мыслимые и немыслимые операции, при этом постоянно советуясь с "объектом А", который давал свои предложения", - сказала депутат.

По ее словам, "объект А" предлагал, например, съездить на день рождения Александра Турчинова в конце марта, когда соберется вся политическая верхушка.

"Мы разрабатывали схемы, как, где, какими методами можно ликвидировать верхушку власти. Все это "объект А" постоянно записывал на аппаратуру - так называемый глухой телефон", - рассказала Савченко.

Также, с ее слов следует, что после взрывов на складах украинского оружия волонтеры помогли силовикам достать оружие противника.

"Каждая вывезена единица оружия не прилетит и не разорвется по нашим солдатам. Так и спецоперации очень полезны. Вывоз оружия дает возможность увидеть маркировку, завод-изготовитель, дату выпуска снарядов и оружия, кто упаковывал и где производил. Как договаривались об этих спецоперации - я не вникала во все подробности. Я просто предоставляла доступ одних людей к другим и предавала контакты им", - сказала она.

Напомним, также Савченко заявила что Банковая собиралась ее ликвидировать, а некоторые нардепы якобы советовали ей запустить в Раду газ.