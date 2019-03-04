"Это скальпель!" Россию поймали на использовании новейшего вооружения на Донбассе

На Донбассе террористы применили новейшее российское вооружение "Краснополь".

Как сообщает "Радио Свобода", один из таких снарядов угодил в дом мирного жителя села Новолуганское на Светлодарской дуге.

"Меня прибило к стенке - и все начало сыпаться. У меня стоит камин и плита, и я как-то чудом попал под этот уголок", – вспоминал Виктор Фролов, показав обломки кирпича и досок, которые еще недавно были его домом.

Сообщается, что дом 70-летнего пенсионера уничтожило попадание всего одного снаряда.

"Это какой-то снаряд не тот. Я все видел. Я был на войне. Но такого снаряда еще не видел", – отметил Фролов.

В штабе ООС установили, что по дому украинца стреляли российским управляемым артиллерийским боеприпасом "Краснополь".

"Был проведен анализ именно этого боеприпаса, собраны все осколки. Сам боеприпас "Краснополь" имеет особенности - это и система наведения, это и боевая часть, стабилизационная часть, те же хвостовые наконечники, которые позволяют осуществлять корректировку траектории полета уже на подлете к цели", – подчеркнул спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Остатки снаряда "Краснополь" Радио Свобода

Уничтоженный взрывом дом Радио Свобода

Отмечается, что управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь" имеет калибр - 152 миллиметра, вес снаряда - 50 кг. Осколочно-фугасная боевая часть позволяет поражать бронетехнику и укрепленные военные объекты на расстоянии до 20 километров. Приводится боеприпас с помощью лазерного луча, входящего в состав комплекса. Огонь ведут с самоходных гаубиц "Мста-С".

"Для того, чтобы использовать этот боеприпас, нужен лазерный целеуказатель-дальномер, который подсвечивает цель, а уже на отраженный лазерный луч летит этот снаряд и попадает. Этот дальномер есть в составе штатных подразделений регулярных Вооруженных сил", – добавил заместитель начальника научно-исследовательского управления Генштаба ВСУ Виктор Шидлюх.

"Краснополь" Радио Свобода

Добавим, что российские СМИ не раз сообщали, как военные России применяли "Краснополь".

"От запуска до цели - максимум 15 секунд. Снаряд, аналогов которому в мире больше нет, "Краснополь". Разработка тульского конструкторского бюро… Работу "Краснополя" можно сравнить с ювелирной хирургической операцией. Военные так и называют его - "скальпель", – сообщало российское ТВ.

Подчеркнем, что данное оружие есть только у трех стран : Российской Федерации, Китая и Индии.

"На момент провозглашения независимости Украины этот боеприпас был новый и разработан недавно. Он не успел поступить на территорию Украины и попасть к нам на склады. Никогда его не покупали, он не поступал к нам на вооружение - это достоверная информация", – подытожил Шидлюх.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы развязали кровавые бои на Донбассе.

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