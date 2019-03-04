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"Это скальпель!" Россию поймали на использовании новейшего вооружения на Донбассе

15.4тЧитать материал на украинском

На Донбассе террористы применили новейшее российское вооружение "Краснополь".

Как сообщает "Радио Свобода", один из таких снарядов угодил в дом мирного жителя села Новолуганское на Светлодарской дуге.

"Меня прибило к стенке - и все начало сыпаться. У меня стоит камин и плита, и я как-то чудом попал под этот уголок", – вспоминал Виктор Фролов, показав обломки кирпича и досок, которые еще недавно были его домом.

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Сообщается, что дом 70-летнего пенсионера уничтожило попадание всего одного снаряда.

"Это какой-то снаряд не тот. Я все видел. Я был на войне. Но такого снаряда еще не видел", – отметил Фролов.

В штабе ООС установили, что по дому украинца стреляли российским управляемым артиллерийским боеприпасом "Краснополь".

"Был проведен анализ именно этого боеприпаса, собраны все осколки. Сам боеприпас "Краснополь" имеет особенности - это и система наведения, это и боевая часть, стабилизационная часть, те же хвостовые наконечники, которые позволяют осуществлять корректировку траектории полета уже на подлете к цели", – подчеркнул спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Остатки снаряда "Краснополь"

Остатки снаряда "Краснополь"

Радио Свобода

Уничтоженный взрывом дом

Уничтоженный взрывом дом

Радио Свобода

Отмечается, что управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь" имеет калибр - 152 миллиметра, вес снаряда - 50 кг. Осколочно-фугасная боевая часть позволяет поражать бронетехнику и укрепленные военные объекты на расстоянии до 20 километров. Приводится боеприпас с помощью лазерного луча, входящего в состав комплекса. Огонь ведут с самоходных гаубиц "Мста-С".

"Для того, чтобы использовать этот боеприпас, нужен лазерный целеуказатель-дальномер, который подсвечивает цель, а уже на отраженный лазерный луч летит этот снаряд и попадает. Этот дальномер есть в составе штатных подразделений регулярных Вооруженных сил", – добавил заместитель начальника научно-исследовательского управления Генштаба ВСУ Виктор Шидлюх.

"Краснополь"

"Краснополь"

Радио Свобода

Добавим, что российские СМИ не раз сообщали, как военные России применяли "Краснополь".

"От запуска до цели - максимум 15 секунд. Снаряд, аналогов которому в мире больше нет, "Краснополь". Разработка тульского конструкторского бюро… Работу "Краснополя" можно сравнить с ювелирной хирургической операцией. Военные так и называют его - "скальпель", – сообщало российское ТВ.

Подчеркнем, что данное оружие есть только у трех стран : Российской Федерации, Китая и Индии.

"На момент провозглашения независимости Украины этот боеприпас был новый и разработан недавно. Он не успел поступить на территорию Украины и попасть к нам на склады. Никогда его не покупали, он не поступал к нам на вооружение - это достоверная информация", – подытожил Шидлюх.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы развязали кровавые бои на Донбассе.

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Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Elonka Elonka
Elonka Elonka
Название изнаряду нинаравыца,прыдояхаю новое .."Крыжополь"млять!
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1
1
Файбер Моня
Файбер Моня
Так называемая "третья сила" - нацистские "добробаты" продолжают провокационные обстрелы позиций восточных республиканцев и ВСУ с целью продолжить любой ценой эскалацию военных действий с последующей ГИБЕЛЬЮ УКРАИНЦЕВ и разрушением их городов и сёл. Подобная мерзостная подлость со стороны бандерлогов станет основанием для неминуемой и суровой кары, которая постигнет их в недалёком будущем.
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5
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Белый господин
Белый господин
Стоимость такого снаряда как 5 домов пенсионеров. Зачем нужно было такую дорогую штуку использовать невесть куда? Ищи кому выгодно, тогда и станет ясна причина событий.
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4
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Довженко Валентин
Довженко Валентин
Пуйлу выгодно.
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