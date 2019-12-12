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12 декабря • обновлено в 17:17
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"Детский врач убил Шеремета? Это бред!" – адвокат раскрыл подробности

1.8т
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Известному медику и волонтеру Юлии Кузьменко вручили подозрение в умышленном убийстве.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил ее адвокат Владислав Добош.

"Я только знаю, что Юлии вручили подозрение по ст.115 Уголовного кодекса Украины. Юля мне только успела сказать, что ее задержали и вручили подозрение. А также ориентир, где она проживает – я сейчас как раз еду на обыск", – рассказал Добош.

Юлия Кузьменко

Юлия Кузьменко

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Он также добавил, что подозревать детского врача в убийстве Шеремета – за гранью.

"Юля – детский нейрохирург. Подозревать ее в убийстве Павла Шеремета – просто шизофрения! Это бред, который реально не может быть правдой. Думаю, что это фантазии следственных органов", – добавил Владислав.

Адвокат также сообщил, что знаком с Кузьменко еще с 2014 года – с Майдана, где она была медиком. "До последнего она помогала нашим военным, ездила на восток, возила им "волонтерку", – уточнил защитник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Пока известно, что с обысками пришли к двум медийным лицам. Это волонтер, медик Юлия Кузьменко и военнослужащий ССО Андрей Антоненко Riffmaster – автор и исполнитель известной песни, ставшей практически гимном спецназовцев.

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Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.

Автор
Олег Шевченко Олег Шевченко
Темы
Убийство Павла Шеремета Эксклюзив
Персона
Павел Шеремет
Место
Украина Киев
Теги
криминал убийство Силы специальных операций ВС Украины волонтерство
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Комментарии
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Да вы только посмотрите на неё, она давно уже не детский врач, да она теперь детей на завтрак ест.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Изсиняться то будете перед Россией?
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Я бы не спешил , на месте адвоката, называть действия полиции Бредом. Посмотрим и послушаем аргументы следствия
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