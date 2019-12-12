"Детский врач убил Шеремета? Это бред!" – адвокат раскрыл подробности

Известному медику и волонтеру Юлии Кузьменко вручили подозрение в умышленном убийстве.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил ее адвокат Владислав Добош.

"Я только знаю, что Юлии вручили подозрение по ст.115 Уголовного кодекса Украины. Юля мне только успела сказать, что ее задержали и вручили подозрение. А также ориентир, где она проживает – я сейчас как раз еду на обыск", – рассказал Добош.

Юлия Кузьменко Facebook

Он также добавил, что подозревать детского врача в убийстве Шеремета – за гранью.

"Юля – детский нейрохирург. Подозревать ее в убийстве Павла Шеремета – просто шизофрения! Это бред, который реально не может быть правдой. Думаю, что это фантазии следственных органов", – добавил Владислав.

Адвокат также сообщил, что знаком с Кузьменко еще с 2014 года – с Майдана, где она была медиком. "До последнего она помогала нашим военным, ездила на восток, возила им "волонтерку", – уточнил защитник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Пока известно, что с обысками пришли к двум медийным лицам. Это волонтер, медик Юлия Кузьменко и военнослужащий ССО Андрей Антоненко Riffmaster – автор и исполнитель известной песни, ставшей практически гимном спецназовцев.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!