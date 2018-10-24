''Это реальный фашизм!'' пропагандистов КремльТВ разгромили за интервью с мертвой студенткой

Пропагандистку Ольгу Скабееву нужно внести в санкционные списки за скандальное интервью с погибшей студенткой Керченского политехнического колледжа Алиной Керовой на кремлевском телеканале "Россия 1".

Об этом написала в своем Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, назвав телепередачу отвратительной.

"Мама девочки была второй раз ехать в морг на опознание своей мертвого ребенка. Это не укладывается в голове, это больше, чем аморальность и отсутствие журналистских стандартов, это полная деградация и участие в худших геббельсовских практиках. Это реальный фашизм", - отметила она.

Геращенко удивилась, что в санкционных списках США и ЕС до сих пор только парочка кремлевских пропагандистов, непосредственно причастных к разжиганию межнациональной розни и гибридной войны.

Алина Керова

"А эти скабеевы разве не причастны? К отвратительной пропаганде и разжиганию вражды, ненависти, агрессии против соседних стран, наций, народов, национальностей. Почему их нет в санкционных списках цивилизованных стран? Почему наш выдающийся союз журналистов до сих пор не выступила с такой инициативой на различных международных собраниях?" - задалась она вопросом.

По словам Геращенко, украинская делегация в ПАСЕ должна выступить с такой инициативой, чтобы "эти фамилии аморальных людей, которые разрушают европейские ценности, также были внесены в санкционные списки".

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал "Россия 1" объяснил скандальное интервью тем, что девушка, с которой говорила ведущая Ольга Скабеева, побоялась называть свое настоящее имя.