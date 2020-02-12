"Это преступление!" Раскритиковавший Зеленского офицер заявил о произволе медиков

Майор с оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск Роман Ковалев, которому объявили строгий выговор за критику президента Владимира Зеленского, заявил, что после скандала у него ухудшилось здоровье и он попал в больницу.

Однако даже там столкнулся с вопиющей несправедливостью, которую связывает именно с этой историей. В частности, врачи попытались подделать данные о его самочувствии. Об этом офицер ВСУ написал на своей странице Facebook, предоставив фотодоказательства.

"С первого дня пребывания в госпитале я почувствовал к себе "особое" отношение со стороны врачей, из-за чего сделал вывод, что и на них оказывается давление. Начиная с того, что на время моего прибытия в приемном отделении мне сообщили, что им уже звонило мое командование, продолжая тем, что я увидел: вплоть до игнорирования моих жалоб врачами", – отметил военнослужащий.

Роман Ковалев выступил с критикой в адрес Зеленского

Он подчеркнул, что сейчас его уже выписали из медучреждения, несмотря на то, что он явно еще не чувствует себя здоровым. У него до сих пор повышенное давление – 160/110 при обычном 120/80, а также головокружение, боли в области печени и горечь во рту.

"На мои замечания, что я нуждаюсь в медицинском наблюдении и помощи, врачи ответили, что 4 дня высокого давления и ежедневных болей в области печени (о чем я ежедневно говорил, но в истории болезни этому места не нашлось) связаны со стрессом, надо просто пить таблетки и, возможно, через несколько дней это пройдет", – рассказал Ковалев совет медиков.

Кроме этого, они сказали ему, мол, если через несколько дней давление не уменьшится, а боли в печени не пройдут – пусть повторно обратится за помощью, и его снова госпитализируют.

Facebook / Роман Ковалев

Офицер подчеркнул, что такая "яркая и цветная история" заслуживает реакции правоохранительных органов. Эти слова он подкрепил двумя снимками с реальными данными о давлении, а также теми, которые были записаны лечащим врачом в его историю болезни. И они существенно отличаются.

"Это ничто иначе как служебная подделка. ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Вот так это работает в стране, которую мы построили. Но, борьба продолжается. Знал, что будет не просто, но у меня есть секрет: я их не боюсь и знаю, что прав! Имею честь!" – подытожил Ковалев.

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