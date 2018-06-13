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"Это предупреждение": поклонники "ДНР" надругались над авто координатора Майдана в Днепре

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В Днепре неизвестные разрисовали машину председателя общественной организации "Майдан Сичеслав-Днепр" Виктора Романенко.

Как сообщает "Радио Свобода", транспорт, который был припаркован по юридическому адресу содружества, исписали белой краской надписями "ДНР" 13 июня.

Взрывотехники провели обыски на наличие устройства и веществ. По словам координатора днепровского Майдана, этот инцидент может быть связан с его общественной деятельностью. В частности, речь идет об антикоррупционных расследованиях в отношении государственных структур, результаты которых недавно обнародовали.

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"Не вызывает сомнений, что это - предупреждение. Наверное, будет и следующий шаг. Сейчас мы выясняем, что это такое происходит в городе. Я могу пользоваться автомобилем, но с такой надписью мы не можем ездить по городу. Возможно, таким образом меня пытаются нейтрализовать. В любом случае, это препятствование общественной деятельности", - заявил Романенко.

Центральный районный отдел полиции Днепра задокументировал факт повреждения авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая вандалы повредили граффити в Киеве, которые известны как "Иконы Майдана".

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Темы
ЕвромайданСепаратизм в Украине
Место
УкраинаДнепр
Объект
террористы "ДНР"
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