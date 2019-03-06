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"Это позор!" Украинцы резко отреагировали на скандал в оборонке

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Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей с России, получив крупные суммы "откатов".

Национальным антикоррупционным бюро было открыто несколько уголовных производств касательно коррупции в "Укроборонпроме".

В этой связи OBOZREVATEL решил узнать у своих читателей, как они относятся к скандалу.

Согласно результатам проведенного опроса три точки зрения набрали почти равное количество голосов. Больше всего, 29% респондентов назвали обнаруженные коррупционные действия позором и отметили, что наказать виновных – дело чести.

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Еще 28% украинцев заявили, что расследование похоже на грязный заказ перед выборами.

Вместе с тем, 21% опрошенных считают, что в Украине пошумят и кого-то уволят, но ничего не поменяется.

Журналистов в их деле поддержали 14% респондентов. Они отметили вклад команды Дениса Бигуса в разоблачение преступных схем.

Для 8% украинцев нет стороны, которая права в сложившейся ситуации. "Никому не верю, обе стороны скрывают правду", – выразились они.

"Это позор!" Украинцы резко отреагировали на скандал в оборонке

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Темы
Опросы ОбозревателяБорьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Теги
Укроборонпромопрос
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Юг Руси
Юг Руси
Хуйня всё это!!! Это рука Москвы!!!
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