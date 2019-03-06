"Это позор!" Украинцы резко отреагировали на скандал в оборонке

Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей с России, получив крупные суммы "откатов".
Национальным антикоррупционным бюро было открыто несколько уголовных производств касательно коррупции в "Укроборонпроме".
В этой связи OBOZREVATEL решил узнать у своих читателей, как они относятся к скандалу.
Согласно результатам проведенного опроса три точки зрения набрали почти равное количество голосов. Больше всего, 29% респондентов назвали обнаруженные коррупционные действия позором и отметили, что наказать виновных – дело чести.
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Еще 28% украинцев заявили, что расследование похоже на грязный заказ перед выборами.
Вместе с тем, 21% опрошенных считают, что в Украине пошумят и кого-то уволят, но ничего не поменяется.
Журналистов в их деле поддержали 14% респондентов. Они отметили вклад команды Дениса Бигуса в разоблачение преступных схем.
Для 8% украинцев нет стороны, которая права в сложившейся ситуации. "Никому не верю, обе стороны скрывают правду", – выразились они.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений.
Олег Гладковский инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
Гладковский также признался, что Украина действительно закупает запчасти у России.
Как стало известно, госпредприятие "Укроборонсервис", которое входит в структуру концерна "Укроборонпром", заплатило автосборочному заводу №2 компании "Богдан Моторс" 34,4 млн грн предоплаты по тайной сделке.
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