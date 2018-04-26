"Это позор!" АТОшникам устроили жесткий "шмон" с собаками

Военная служба правопорядка устроила бойцам АТО, которые возвращались из зоны боевых действий, жесткие обыски с собаками на железнодорожных путях.

Об этом рассказала бывший снайпер Ольга Рысь на своей странице в Facebook, отметив, что под обыски попали бойцы 131 разведбата (УНСО).

"Их встречают на глухом перегоне ВСПшники и шмонают самым отвратительным образом. Это — разведчики одного из лучших разведбатов страны, 131 орб (УНСО). Большинство воюет не первый год. Возвращаются в ППД после тяжелой зимней ротации. Более, чем полгода на фронте. Были в самых горячих, самых сложных участках фронта под Донецком - Авдеевка, Пески и другие жемчужины географии", - рассказала Рысь.

"После многодневного переезда в эшелоне хочется теплой встречи, уюта, отдыха. Хочется почувствовать себя дома, среди своих. А тебя вместо этого тупо строят вдоль рельсов "с вещами на выход", шмонают чуть ли не до трусов, с собаками! Все личные вещи, карманы, все! Тупо позор", - возмущена она.

Как писал "Обозреватель", ранее АТОшник высказался о новой революции в Украине.