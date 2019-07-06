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"Это политический заказ!" Обвиненный в коррупции вице-премьер ответил СБУ

2.2тЧитать материал на украинском

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион опроверг информацию о причастности к коррупционным схемам по присвоению денег госбюджета.

Об этом он написал в Facebook, отреагировав на резонансное расследование СБУ о махинациях чиновников в Винницкой области. СМИ утверждали, что в заявлении пресс-службы речь шла именно о Кистионе.

По его словам, расследование является "политическим заказом", поскольку "никаких производств в отношении меня не проводилось".

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"Целью, скорее всего, является намерение убрать меня из предвыборного поля, учитывая мои высокие шансы пройти в новый парламент", - заявил Кистион.

"Учитывая это, обращаюсь к руководству СБУ с просьбой провести служебное расследование по этой ситуации и сделать необходимые кадровые выводы", - написал он.

И.о. главы СБУ Иван Баканов и Владимир Кистион

И.о. главы СБУ Иван Баканов и Владимир Кистион

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в офшоры более 17 млн ​​долларов (более 436 млн гривен) кредитных средств банка.

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Персоны
Владимир КистионИван Баканов
Место
УкраинаВинница
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Закон Порядок
Закон Порядок
гвыныцкый свынырнык занес денег?
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