Это перемирие? "Л/ДНР" подло атаковали ВСУ на Донбассе: есть раненый

В четверг, 1 августа, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, враг четыре раза обстрелял позиции украинских защитников, нарушив режим прекращения огня и ранив одного военнослужащего ВСУ.
Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Противник использовал автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"Л/ДНР" подло атаковали ВСУ на Донбассе
Ракурс
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил:
вблизи Павлополя из направлению Украинского – применяя крупнокалиберный пулемет;
рядом с Красногоровкой из направления Трудовского – применяя крупнокалиберный пулемет.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 2 раза:
неподалеку Попасной из направлению Молодежного – применяя автоматический гранатомет и стрелковое оружие;
на окраине Крымского из направлению Пришиба – применяя крупнокалиберный пулемет.
Ситуация на Донбассе
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"Общественно-политическая и гуманитарная обстановка остается под контролем Объединенных сил. Подразделения ОС к выполнению задач готовы!" – подчеркнули в украинском штабе.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтеры показали, как "Л/ДНР" игнорируют "хлебное" перемирие и атакуют позиции ВСУ.
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