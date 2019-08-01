Это перемирие? "Л/ДНР" подло атаковали ВСУ на Донбассе: есть раненый

В четверг, 1 августа, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, враг четыре раза обстрелял позиции украинских защитников, нарушив режим прекращения огня и ранив одного военнослужащего ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Противник использовал автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Л/ДНР" подло атаковали ВСУ на Донбассе Ракурс

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Павлополя из направлению Украинского – применяя крупнокалиберный пулемет;

рядом с Красногоровкой из направления Трудовского – применяя крупнокалиберный пулемет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 2 раза:

неподалеку Попасной из направлению Молодежного – применяя автоматический гранатомет и стрелковое оружие;

на окраине Крымского из направлению Пришиба – применяя крупнокалиберный пулемет.

Ситуация на Донбассе mediarnbo.org

"Общественно-политическая и гуманитарная обстановка остается под контролем Объединенных сил. Подразделения ОС к выполнению задач готовы!" – подчеркнули в украинском штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтеры показали, как "Л/ДНР" игнорируют "хлебное" перемирие и атакуют позиции ВСУ.

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