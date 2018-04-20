"Это оттуда": Поклонскую задели слова Порошенко об основании Москвы

Бывший "прокурор" аннексированного Крыма, депутат нелегитимной Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала высказывание президента Украины Петра Порошенко об опрометчивом основании Москвы древнерусскими князьями.

"Что имеет в виду президент Украины Пётр Порошенко – только, наверное, ему известно. Может быть, это послание "оттуда", как говорит мэр Киева Виталий Кличко… Может, и у Порошенко какое-то явление "оттуда" произошло", — заявила она, передает RT.

Во время выступления в Верховной Раде 19 апреля Порошенко напомнил, кому Россия обязана принятием христианства.

"Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Это уже потом мы поделились им с тем Залесьем, где древние киевские князья опрометчиво основали Москву", — подчеркнул Порошенко.

Как сообщал "Обозреватель", 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине.