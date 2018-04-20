Главная
УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Это оттуда": Поклонскую задели слова Порошенко об основании Москвы

4.2тЧитать новость на украинском

Бывший "прокурор" аннексированного Крыма, депутат нелегитимной Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала высказывание президента Украины Петра Порошенко об опрометчивом основании Москвы древнерусскими князьями.

"Что имеет в виду президент Украины Пётр Порошенко – только, наверное, ему известно. Может быть, это послание "оттуда", как говорит мэр Киева Виталий Кличко… Может, и у Порошенко какое-то явление "оттуда" произошло", — заявила она, передает RT.

Новости
Единая церковь: украинцев призвали молиться за Порошенко

Во время выступления в Верховной Раде 19 апреля Порошенко напомнил, кому Россия обязана принятием христианства.

"Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Это уже потом мы поделились им с тем Залесьем, где древние киевские князья опрометчиво основали Москву", — подчеркнул Порошенко.

Как сообщал "Обозреватель", 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Петр ПорошенкоНаталья Поклонская
Место
Россия
Объекты
УПЦ КПУАПЦ
Поделиться в Facebook

Наши блоги