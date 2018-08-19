"Это очень опасно!" Украину предупредили об активизации "пятой колонны"

В Украине резко активизировалась деятельность "пятой колонны", которая грозит национальной безопасности.

Об этом заявил "Апострофу" координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук. По его словам, Украине будет тяжело защититься от пророссийских политиков, поскольку стране надо "найти золотую середину, чтобы угодить Европе и при этом защитить себя".

"Суть в том, что Украина является правовым государством. И отсутствие военного положения плюс европейские демократические ценности, которые мы сейчас взяли на вооружение, в состоянии войны играют плохую роль. Вообще "пятая колонна" очень активно действует в Украине. Более того, в этом году они уже начали вылезать из нор. Если в 2014-15 годах они сидели тихо как тараканы за печкой, то сегодня они уже в полный рост начинают критиковать партию войны, продвигать свои тезисы и так далее. Это очень опасный процесс для воюющей страны", - сказал Тымчук.

"Как их нейтрализовывать в условиях, когда различные правозащитные международные организации рассказывают о том, что мы должны делать, а что нет, при этом они это рассказывают с позиции страны мирного времени? Для нас эта ситуация имеет очень нехороший оттенок и является очень сложной. Ведь нужно балансировать между какими-то европейскими ценностями мирного времени и при этом пытаться сохранять защиту своих национальных интересов воюющей страны", - добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в России пригрозили разделом Украины, цинично высказавшись о войне на Донбассе.