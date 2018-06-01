"Это нонсенс!" Волонтер рассказал, как украинские военные сдаются в плен "ДНР"

В мае в плен к террористам попало 5 украинских военнослужащих. Часть из них сдались сами.

Такое заявление в интервью OBOZREVATEL сделал волонтер Фонда "Вернись живым!" Андрей Рымарук.

"На самом деле куда больше, чем обстрелы, меня волнует ситуация с" ходоками "на другую сторону. Это нонсенс - 5 человек за месяц!.. Пару дней назад сепарские СМИ заявили о том, что взяли 2 бойцов 14-й отдельной механизированной бригады. Я общался с ребятами, с которыми они служили - те говорят, что это дезертирство. Хотя официального подтверждения пока нет", - отметил Рымарук.

По словам волонтера, он не имеет полной уверенности, что во всех 5 случаях военные сами перешли линию разграничения. Но Рымарук утверждает: вероятность того, что украинские военные сдаются в плен после определенной "промывки мозгов" является достаточно высокой.

Андрей Рымарук

"За почти два года, которые я как волонтер катаюсь по фронту, не раз слышал от военнослужащих, наши ребята часто общаются на этих простых рациях Baofeng. Находят друг друга на конкретной волне - и переговариваются. Но на второй-третий день переговоров появляется другой голос. И начинается довольно интенсивная "промывка мозгов"... Не знаю. Здесь, наверное, или наше СБУ, или "контрики" не дорабатывают. Но факт остается фактом. Часть людей попала в плен в бою, а некоторые - просто дезертировали и ушли на ту сторону", - подчеркнул Рымарук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины недавно обнародовала данные по количеству пленных, удерживающихся незаконными вооруженными формированиями на Донбассе. По данным СБУ, в настоящее время в плену "Л/ДНР" остаются 103 украинца.