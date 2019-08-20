"Это неуважение!" Украинцы отреагировали на скандал с женой премьера Израиля

Более половины опрошенных украинцев считают, что поступок жены премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Сары, которая во время визита в Украину выбросила кусок каравая на землю, – это проявление неуважения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на сайте OBOZREVATEL. В нем приняли участие 9667 человек.

Так, по мнению 51% процента участников, то, что совершила жена Нетаньяху, – неуважение. Оно должно остаться на совести женщины.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху с женой Сарой

Еще 21% опрошенных думают, что супруга премьера Израиля не хотела никого обидеть, ситуация – полное недоразумение.

По мнению 16% участников опроса, ничего серьезного не случилось. Скандал "раздули на пустом месте". А 12% думают, что реакции президента Украины Владимира Зеленского и премьера Израиля достаточно.

Результаты опроса украинцев Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, жена премьера Израиля Нетаньяху Сара устроила скандал в самолете "Эль-Аль", которым они летели в Киев. Позже в столице Украины супругов поприветствовали три девушки в украинских нарядах и с караваем и солью. Глава правительства отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. Потом он передал ломтик жене Саре, но та бросила его на землю. Позже в сети было опубликовано видео инцидента.

Президент Украины считает, что супруга премьер-министра Израиля не планировала своей выходкой с караваем проявить неуважение к Украине и это не повлияло на важность их визита в Киев.

А сам Нетаньяху назвал ситуацию "полной ерундой", отметив, что если бы не она, то встреча с Зеленским могла пройти вообще без внимания со стороны СМИ, несмотря на всю ее важность.

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