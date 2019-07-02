"Это не случайность!" В ДТП с Зайцевой указали на затягивание дела

Многомесячное "ознакомления" с материалами уголовного дела по смертельному ДТП на улице Сумской в Харькове не было "случайным".

Об этом в Facebook сообщила адвокат Лариса Матвеева, комментируя обращение осужденных Алены Зайцевой и Геннадия Дронова к президенту Владимиру Зеленскому.

"Пострадавшие по делу Зайцевой и Дронова решили обратиться к президенту и общественности, поскольку опасаются, что затягивание апелляционного рассмотрения со стороны защиты Зайцевой (многомесячное "ознакомления" с материалами дела не было "случайным"). Я лично больше рассчитываю именно на возможность контроля общественности и присутствие журналистов, поскольку считаю, что именно это помогло получить максимальное наказание для обвиняемых - единственный справедливый приговор, о котором просили пострадавшие", – рассказала юрист.

Напомним, что потерпевшие в деле о смертельной аварии в Харькове на Сумской намерены обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить безнаказанности для осужденных Алены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Алена Зайцева и Геннадий Дронов

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2017 года на улице Сумской в Харькове машины Алены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.

Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью более 100 км/ч.

Киевский суд Харьковской области вынес приговор виновникам. Алене Зайцевой и Геннадию Дронову дали по 10 лет лишения свободы.

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