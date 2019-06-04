"Это не случайность": назван важный нюанс в убийстве ребенка полицейскими

Дело об убийстве 5-летнего ребенка пьяными копами в Переяслав-Хмельницком в полиции пытаются представить "случайностью", однако подобные ЧП в Украине уже бывали раньше.

Об этом заявил в эфире ObozTV военный эксперт Юрий Колесников. По мнению Колесникова, общество подводят к тому, что имело место "не убийство, а причинение повреждений, которое привело к смерти".

"Это случайность? Пьяный человек с огнестрельным штатным оружием – он не сдал оружие на склад, уходя со службы, а забрал с собой. Мы этот вопрос почему-то не поднимаем. Вторая "случайность" – человек с оружием пошел туда, где употребляют спиртное. Но об этом полиция говорить категорически не хочет", – заявил он.

Эксперт отметил, что это не первый случай убийства невинного человека полицейскими: "Я могу напомнить случай, когда полицейские, преследуя машину, застрелили почему-то пассажира, а не водителя".

Колесников считает первопричиной трагедии систему отбора кадров в органы МВД.

"Когда реформировали полицию, кадровое управление хоть как-то реформировалось? Кадровое управление МВД Украины, как и СБУ, не трогали вообще. Вы хотите реформированной полиции, но подбирается полиция старым кадровым управлением, по старым должностным инструкциям, доброй старой милицией времен Януковича", – отметил он.

Военный эксперт допустил повторение подобных инцидентов в будущем: "Это не последний случай. Когда застрелили того парня на пассажирском сидении БМВ, я сказал, что это не последний случай, и, к сожалению, был прав. Лучше бы я ошибся. Должен констатировать, что и следующий будет не последним – пока не будет уволено кадровое управление полиции, пока не будет изменен принцип подбора персонала. Они набирают персонал, который стреляет по людям не задумывается, нажирается, имея огнестрельное оружие".

Под МВД прошла акция памяти погибшего ребенка facebook.com/olena.maksymenko

Как сообщал OBOZREVATEL:

В пятницу, 31 мая, в городе Переяслав-Хмельницький 5-летний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение в голову, когда гулял около своего дома.

3 июня ребенок умер в больнице, не приходя в сознание.

Как выяснилось, в мальчика попала шальная пуля. Рядом с его домом двое пьяных полицейских в свободное от работы время "развлекались" стрельбой по банкам.

Подозреваемых арестовали. Это старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько. Изначально их действия квалифицировали по части 2 статьи 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

После смерти мальчика генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что дело будет переквалифицировано по статье "умышленное убийство".

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