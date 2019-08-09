"Это не Россия!" В сети высмеяли действия РФ на Крымском мосту

Сеть высмеяла то, что в России перед въездом на мост через Керченский пролив, который соединяет страну-агрессора с оккупированным Крымом, сканируют автомобили. Пользователи написали, что это свидетельствует о том, что полуостров – абсолютно чужая для РФ территория.

Такое мнение высказал блогер под ником "RoksolanaToday&Крым25%" на своей странице в Twitter. Он выложил соответственные кадры (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сканирование перед Крымским мостом. А в Тамбове-Ростове (Города в РФ. – Ред.) вас сканируют? Отож Крым – не РФ. Территория чужая. В любой момент могут хозяева вернуться и "спросить за серебряные ложечки..." – написал он.

Сканирование Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

Мост Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

Сканирование перед Крымским мостом

А в Тамбове-Ростове вас сканируют?

Ото ж

Крым не РФ

Территория чужая.В любой момент могут хозяева вернуться и спросить за серебряные ложечки... pic.twitter.com/s9tTBcJBkm — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 9 августа 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители аннексированного Крыма посмеялись с российских компаний, которые в описании своих услуг стыдливо признают, что полуостров им не принадлежит.

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