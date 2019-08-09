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"Это не Россия!" В сети высмеяли действия РФ на Крымском мосту

2.2т Читать материал на украинском

Сеть высмеяла то, что в России перед въездом на мост через Керченский пролив, который соединяет страну-агрессора с оккупированным Крымом, сканируют автомобили. Пользователи написали, что это свидетельствует о том, что полуостров – абсолютно чужая для РФ территория.

Такое мнение высказал блогер под ником "RoksolanaToday&Крым25%" на своей странице в Twitter. Он выложил соответственные кадры (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сканирование перед Крымским мостом. А в Тамбове-Ростове (Города в РФ. – Ред.) вас сканируют? Отож Крым – не РФ. Территория чужая. В любой момент могут хозяева вернуться и "спросить за серебряные ложечки..." – написал он.

Сканирование

Сканирование

Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

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Мост

Мост

Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

Как сообщал OBOZREVATEL, жители аннексированного Крыма посмеялись с российских компаний, которые в описании своих услуг стыдливо признают, что полуостров им не принадлежит.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Крымский мост Керченский пролив Россия
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
А где то на далеком заброшенном хуторе. сидит Руслан Кожедуп ,плачет и ждет репараций)))
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Питон Каа
Питон Каа
Хозяева уже в Крым вернулись и так спросили"за серебряные ложечки" что на Украине до сих пор икают.
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филипп филипыч
филипп филипыч
представляю как они в аэропортах от сканеров уписиваются до икоты)) как увидят сканер так давай ржать) а еще походу над унитазами белыми смеются. они то на их сельское очко не похожи)
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