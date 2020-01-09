Это не ракета? Западные спецслужбы озвучили свою версию крушения самолета МАУ

Самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) потерпел крушение в Иране утром 8 января из-за поломки двигателя, а не потому, что его якобы сбила ракета.
Такую версию ужасной авиакатастрофы, унесшей жизни 176 человек, выдвинули западные спецслужбы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в канадской системе безопасности.
По словам собеседника издания, спецслужбы располагают доказательствами, что у самолета была именно техническая неисправность. В частности, перегрелся один из реактивных двигателей воздушного судна.
В украинского Boeing 737 МАУ была техническая неисправность – западные спецслужбы
Так западные эксперты опровергают одну из озвученных версий катастрофы украинского Boeing 737 о том, что его могла сбить иранская система ПВО.
Хотя и отмечается, что падение авиалайнера почти совпало по времени с ракетной атакой Ирана на американски базы в Ираке. И именно поэтому, считают в агентстве, люди начали предполагать, что одна из ракет могла попасть в пассажирский самолет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737 упал возле аэропорта Тегерана, будет сложно узнать за высокой степени повреждений.
Спасатели обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крах украинского самолета МАУ в Иране.
В Иране назвали "официальную" причину аварии самолета МАУ.
Также в МАУ рассказали об иностранцах на борту Boeing 737. Также в компании прокомментировали катастрофу в Иране.
Независимый российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич заявил, что катастрофа украинского самолета Boeing 737 в аэропорту Тегерана (Иран) состоялась "в наиболее горячей точке планеты".
В СНБО сообщили, что к расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Иране привлекут компанию Boeing.
Президент Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета МАУ в Тегеране.
Эксперты опровергают одну из озвученных версий катастрофы Boeing 737 в Иране. По их мнению, самолет не могла сбить иранская система ПВО, однако технические возможности для таких действий у Ирана были.
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