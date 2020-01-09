Это не ракета? Западные спецслужбы озвучили свою версию крушения самолета МАУ

Самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) потерпел крушение в Иране утром 8 января из-за поломки двигателя, а не потому, что его якобы сбила ракета.

Такую версию ужасной авиакатастрофы, унесшей жизни 176 человек, выдвинули западные спецслужбы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в канадской системе безопасности.

По словам собеседника издания, спецслужбы располагают доказательствами, что у самолета была именно техническая неисправность. В частности, перегрелся один из реактивных двигателей воздушного судна.

В украинского Boeing 737 МАУ была техническая неисправность – западные спецслужбы

Так западные эксперты опровергают одну из озвученных версий катастрофы украинского Boeing 737 о том, что его могла сбить иранская система ПВО.

Хотя и отмечается, что падение авиалайнера почти совпало по времени с ракетной атакой Ирана на американски базы в Ираке. И именно поэтому, считают в агентстве, люди начали предполагать, что одна из ракет могла попасть в пассажирский самолет.

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