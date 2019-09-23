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23 сентября • обновлено в 16:15
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"Это не фейк!" Минздрав угодил в скандал из-за российских соцсетей

1.2т Читать материал на украинском

В здании Министерства здравоохранения работают российские социальные сети, запрещенные в Украине решением СНБО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель экспертной группы eHealth Минздрава Анастасия Халеева.

"Российские соцсети в Минздраве. К сожалению, не фейк. Вчера распространялась информация, что в wi-fi сети Минзlрава работают запрещенные решением СНБО российские социальные сети. Поэтому, первое, что я сделала, когда пришла на работу - проверила эту информацию. Да, это правда, они действительно работают. Провайдер - Гигатранс", - отметила она.

"Это не фейк!" Минздрав угодил в скандал из-за российских соцсетей

Украинцам открыли доступ к пропагандистским сайтам

Украинцам открыли доступ к пропагандистским сайтам

navigator.news

Новости
Украинцам открыли доступ к запрещенным пропагандистским сайтам: что известно

По словам Халеевой, госслужащие сообщили об этом государственного секретаря Минздрава, как руководителя аппарата, и подготовили проект письма в СБУ, аппарата СНБО и к Национальной полиции Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, доступ к российским соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и еще ряду пропагандистских ресурсов страны-оккупанта был ограничен по указу пятого президента Петра Порошенко в мае 2017 года.

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Место
Украина
Теги
пропаганда соцсети Министерство здравоохранения
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
А сколько сейчас вукраине платят за доносы?
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