"Это мог сделать один человек": спикер Госдумы публично сдал Путина за Крым

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин публично признал, что решение о "присоединении" украинского Крыма единолично принял президент РФ Владимир Путин.

Об этом Володин сказал на Совместном заседании Совета Госдумы и незаконного крымского парламента. На признание чиновника обратил внимание украинский журналист Роман Цимбалюк.

"Когда ми говорим, что мы вместе, что референдум нас вновь соединил, здесь не только большая заслуга президента, это именно его решение, именно его поступок. И знаете, это мог сделать один человек — Владимир Владимирович Путин", — заявил спикер Госдумы.

Владимир Путин и Вячеслав Володин

Как отметил Цимбалюк в своем видео на YouTube, подобное утверждение противоречит официальной позиции Кремля, ведь российские политики постоянно говорили о том, что аннексия Крыма была проведена якобы законно по результатам голосования местного населения на референдуме.

"Если решение принял один человек, то причем здесь референдум?.. И если решение принял один человек, значит он несет всю тяжесть вины за это. То есть Володин в случае чего скажет: "Это не мы, это все Путин", — подчеркнул украинский журналист.

Как писал OBOZREVATEL, также Цимбалюк пояснил, как претензии России получить компенсацию за Крым могут обернуться потерями для Путина.

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