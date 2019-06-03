"Боже, как это страшно!" Подробности смертельного ДТП с семьей под Хмельницким

Война на дорогах Украины не щадит ни взрослых, ни детей. Очередной пример – жуткая авария в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области, в которой погибли три человека, в том числе 3-летний ребенок.
Местные жители говорят, что это не первая смерть на проклятом участке. Подробности – в материале OBOZREVATEL.
В ДТП погибла 25-летняя Алена Гуцол с дочкой
Вместо машины – груда железа
Автомобиль Chevrolet Aveo, в котором находилась 25-летняя Алена Гуцол с трехлетней дочкой и 54-летний водителем (знакомый женщины) приближался к с. Колыбаевка. В какой-то момент водитель выехал на полосу встречного движения, где в этом время двигался грузовик MAN.
Произошел удар, в результате которого легковой автомобиль превратился в груду металла.
От удара Chevrolet превратился в груду металла
По словам очевидцев, водитель Chevrolet и мать девочки погибли сразу. Их тела извлекали спасатели ГСЧС. Также медикам не удалось спасти жизнь малышки.
"Мои проезжали там. Ребеночек был еще жив. Боже, как это страшно!" – написала в Facebook Татьяна Кравчук.
По данным пресс-службы ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области, авария произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля не учел дорожной обстановки при выезде на встречную полосу.
На сегодняшний день правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
В сети высказывают соболезнование семье погибших
Место происшествия
Google. Maps
Легковушка столкнулась с фурой
Ранее погибла семья
Меж тем местные жители сообщили в сети, что это не первая трагедия на том участке дороги.
"Это место проклятое, там всегда куча аварий", – отметила Света Костащук.
"Там действительно плохое место, очень много аварий и погибших… Буквально на ровной дороге", – додала Лариса Тимчук.
Другие же интернет-пользователи, напротив, считают, что слухи о массовых ДТП – преувеличение.
"Как бы то ни было, но ранее на "проклятом месте" уже разбилась семья. "Если не ошибаюсь, то была семья Юхимовичей, которым там поставили памятник. Это было в 90-х", – написал Александр Бесталанный.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области в ДТП погиб 15-летний парень и его 8-летняя сестра. Мопед, на котором они ехали, на высокой скорости протаранил легковой автомобиль. Шансов выжить у детей не было.
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