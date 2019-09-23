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23 сентября • обновлено в 21:31
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"Это ложь!" Князев отреагировал на скандал вокруг бывшей жены

8.9т Читать материал на украинском

Глава Национальной полиции Сергей Князев опроверг задержание экс-жены Виктории на таможне в Польше с 650 тысячами евро.

Князев заявил в Facebook, что стал объектом информационной атаки: "Это ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью".

"Госпожа Князева является сотрудником крупной строительной компании "Атлант" со штатом более 500 человек, которую возглавляет 78-летний господин Вадим Каган. Они действительно пересекали вместе границу. На границе гражданин Каган заявил польским чиновникам о наличии определенной суммы наличности, принадлежащей ему. Указанные денежные средства были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре столицы.

Конечно, сделка оформлена в соответствии с действующим законодательством и уплаченными налогами. Но имеющегося пакета документов по задекларированным деньгам польским государственным служащим не хватило. Польскими стражами порядка и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан", - рассказал Князев.

Вадим Каган, поездка на Донбасс в 2017 году

Вадим Каган, поездка на Донбасс в 2017 году

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Вадим Каган (крайний слева)

Вадим Каган (крайний слева)

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Вадим Каган (в центре)

Вадим Каган (в центре)

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

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По словам Князева, в автомобиле помимо экс-супруги, которая "работает в компании не первый год", находился украинский и европейский партнеры Кагана.

"Никаких ценностей у гражданки Князевой не изъяли. При себе в дамской сумочке имела личные средства и наличные на командировку в сумме 2100 евро, которые не заинтересовали правоохранителей", - добавил он.

Князев отреагировал на скандал с экс-женой

Князев отреагировал на скандал с экс-женой

Как писал OBOZREVATEL, накануне известный журналист заявил, что Виктория Князева в текущем году 6 раз вывозила большие суммы денег в страны ЕС - трижды она пересекала границу в Закарпатской области, дважды в Волынской и еще раз во Львовской.

"Весной прокуратура Польши уже брала эту компашку на границе, изъяв 500 тысяч евро и 50 тысяч долларов. Но тогда Князеву удалось удержать информацию и обеспечить ее невыход в СМИ", – заявил журналист.

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Персона
Сергей Князев
Место
Украина
Тег
Национальная полиция Украины
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Охеренный чесный мент!
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Обоз,Князев сказал,что Вы брехуны.
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