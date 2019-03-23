"Это красиво!" В сети показали мощный удар ВСУ по террористам на Донбассе

Бойцы ВСУ нанесли мощный удар в ответ по террористам на оккупированном Донбассе.

Волонтер Юрий Мысягин в субботу, 23 марта, в Facebook показал снимок, сделанный во время выстрела.

"Во-первых, это красиво. 46-й батальон "Донбасс-Украина" в районе Попасной (Луганская область) ответку раздает", — рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе трагически погибли украинские военнослужащие. Одному из них было всего 19 лет.

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