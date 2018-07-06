"Это крах!" Сытник возмущен решением по делу Холодницкого

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник возмущен тем, что скандал с главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким может завершиться всего лишь выговором.

В интервью "Укринформу" Сытник отметил, что решение по делу Холодницкого может быть знаковым для всей прокуратуры.

"Подтверждено, что человек осуществлял давление на свидетелей, на суды, на прокуроров, подстрекает к даче ложных показаний. Если сказать, что это нормально для прокурора и в крайнем случае будет выговор, это станет угрозой всей правоохранительной системе вообще", - заявил он.

"Это будет означать фактически крах всего, ведь это неправомерные действия, которые являются грубым нарушением, которые, возможно, влекут за собой уголовную ответственность", - сказал Сытник, добавив, что при таком развитии событий не спасет ни суд, ни что-то другое.

Как сообщал OBOZREVATEL, решение по Холодницкому всплыло за неделю до заседания КДКП. В сети был опубликован текст документа.

Также в решении по Холодницкому заметили показательный нюанс.