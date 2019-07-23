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"Это катастрофа!" В Крыму оккупанты довели население до разрухи

2.7т Читать материал на украинском

В оккупированном Россией Крыму назревает экологическая катастрофа.

Об этом в Twitter сообщает пользователь RoksolanaToday&Крым25%, рассказав об отсутствии воды на аннексированном полуострове.

Также в ряде дальних сел нет газопровода, а население сидит без работы.

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"Как в гавани выживают без воды, даже для полива огородов, т.к. в колодцах соленая, без газа, без работы. Это ряд дальних сел (Зимино,Тихоновка, Кормовое, Сусанино, Панфиловка, Ровное) районов Первомайского, Раздольненского районов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в колодах вся вода соленая, и это уже катастрофа для населения. При этом до ближайшего города Симферополя более 20 км в пути, по дороге, на которой у авто колеса отваливаются. Также в селах наблюдается разруха, автобусные остановки развалены, а обочины поросли сорняками.

Оккупированный Крым

Оккупированный Крым

Twitter

Оккупированный Крым

Оккупированный Крым

Twitter

Оккупированный Крым

Оккупированный Крым

Twitter

Оккупированный Крым

Оккупированный Крым

Twitter

"Это катастрофа!" В Крыму оккупанты довели население до разрухи

Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, местные жители в Крыму жаловались, что из-за санкций не работают популярные банки, платежные сервисы, мобильные операторы и отсутствует множество необходимых услуг.

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Место
Украина
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ефимов владимир
ефимов владимир
На фото хухляцкая машина.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Также в ряде дальних сел нет газопровода" в Украину сбежал?
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Интересно, а разбитые дороги и отсутствие газопровода не Украина после себя оставила? И еще: среди фоток что-то не видно Крымского моста?
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