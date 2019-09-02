Новости Реклама
2 сентября • обновлено в 11:30
Каждый найдёт своё!
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Это издевательство": всплыла правда о циничном пиаре Медведчука и Рабиновича на узниках Кремля

10.2т Читать материал на украинском

Народные депутаты Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Вадим Рабинович цинично пропиарились визитом к украинским узниками Кремля Станиславу Клыху и Николаю Карпюку. Они привезли им сало, несмотря на то, что это запрещено правилами колонии.

К тому же, день визита одиозного кума президента России Владимира Путина и его соратника пришелся на пятницу, а в этот день колонии не принимают передачи. Об этих нюансах в своем стриме на YouTube рассказал украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В Москву отправились любители полтавского сала свежего посола – Медведчук и Рабинович, которых пустили в СИЗО, как они сказали, к Клыху и Карпюку, чтобы проведать их, с гуманитарными соображениями. Единственный нюанс – во-первых, в пятницу не принимают передачи, во-вторых – передавать копченое и свежесоленое или просто свежее "сало из Полтавы" по правилам СИЗО запрещено", – рассказал он.

Цимбалюк отметил, что логика в таких требованиях есть. Ведь заключенным должны передаваться продукты исключительно в вакуумной упаковке, где указан срок годности. Это поможет избежать отравлений.

Новости
"Так выглядит Украина": фото Медведчука из Рады вызвало ажиотаж в сети

Виктор Медведчук и Вадим Рабинович

Виктор Медведчук и Вадим Рабинович

"24 канал"

"Но этим двум товарищам, понятно, российские законы пока еще не писаны. В конечном итоге все свелось к тому, что Медведчук и Рабинович пропиарились на этой истории. И это очень грустно. Потому что людей ждали дома, а тут двое этих товарищей, один из них – кум Путина, просто решили потанцевать на этой истории. Это выглядит как издевательство для всех – и для Клыха, и для Карпюка, и для граждан Украины", – возмутился журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк предупредил, что Украине не стоит надеяться, будто Россия сменит свою воинственную риторику и пойдет на примирение. На ситуацию не повлияет даже смена власти в стране-агрессоре.

Он также подчеркнул, что второй фронт борьбы против Украины – внедрение в украинскую политическую систему партии кума президента России Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь", которую усиливают прокремлевской пропагандой.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.

Тема
Украинские политзаключенные в России
Персоны
Виктор Медведчук Вадим Рабинович Роман Цимбалюк
Место
Украина
Тег
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
35
3
Смешно
1
Интересно
20
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махов Макс
Махов Макс
Еврей, сало есть не будет. Но передастом поработать может. Бгггггаааа
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
70rus xxx
70rus xxx
Махов Макс, конечно,тебе видней.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Serov Oleg
Serov Oleg
лопоухому не досталось сала...ганьба...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Махов Макс
Махов Макс
Seрун Oлень, тебе салупу дали? Вот и грызи. Бгггггаааа
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
Иниересно, с каких пор иудеи стали разбиратся в сале.На видео видно как рабинович нежно поглаживает сало и цокая языком говорит о его происхождении.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...