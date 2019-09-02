"Это издевательство": всплыла правда о циничном пиаре Медведчука и Рабиновича на узниках Кремля

Народные депутаты Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Вадим Рабинович цинично пропиарились визитом к украинским узниками Кремля Станиславу Клыху и Николаю Карпюку. Они привезли им сало, несмотря на то, что это запрещено правилами колонии.

К тому же, день визита одиозного кума президента России Владимира Путина и его соратника пришелся на пятницу, а в этот день колонии не принимают передачи. Об этих нюансах в своем стриме на YouTube рассказал украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В Москву отправились любители полтавского сала свежего посола – Медведчук и Рабинович, которых пустили в СИЗО, как они сказали, к Клыху и Карпюку, чтобы проведать их, с гуманитарными соображениями. Единственный нюанс – во-первых, в пятницу не принимают передачи, во-вторых – передавать копченое и свежесоленое или просто свежее "сало из Полтавы" по правилам СИЗО запрещено", – рассказал он.

Цимбалюк отметил, что логика в таких требованиях есть. Ведь заключенным должны передаваться продукты исключительно в вакуумной упаковке, где указан срок годности. Это поможет избежать отравлений.

Виктор Медведчук и Вадим Рабинович "24 канал"

"Но этим двум товарищам, понятно, российские законы пока еще не писаны. В конечном итоге все свелось к тому, что Медведчук и Рабинович пропиарились на этой истории. И это очень грустно. Потому что людей ждали дома, а тут двое этих товарищей, один из них – кум Путина, просто решили потанцевать на этой истории. Это выглядит как издевательство для всех – и для Клыха, и для Карпюка, и для граждан Украины", – возмутился журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк предупредил, что Украине не стоит надеяться, будто Россия сменит свою воинственную риторику и пойдет на примирение. На ситуацию не повлияет даже смена власти в стране-агрессоре.

Он также подчеркнул, что второй фронт борьбы против Украины – внедрение в украинскую политическую систему партии кума президента России Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь", которую усиливают прокремлевской пропагандой.

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