"Это форпост": названо место, где Путин собирает войска против Украины

Руководство Российской Федерации намерено использовать территорию Беларуси как форпост для противостояния с Украиной.

"Группировка войск на территории Беларуси постоянно наращивается", – сказал OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов.

"Первое наращивание было в 2014 году, когда Россия ввела туда ограниченный контингент войск. Потом добавилась усиленная дивизия, которая участвовала в учениях "Запад-2017". Она осталась на территории Беларуси и была рассредоточена по всем 7 полигонам, которые имеются на территории этой страны", – напомнил он.

Владимир Путин Официальный сайт президента РФ

"Сейчас они еще добавили войск под видом участия в параде на День независимости Беларуси", – заметил эксперт.

По его оценкам, "Россия будет использовать Беларусь как форпост для противостояния с Украиной и для противостояния с НАТО".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Олег Жданов рассказал, почему информация о том, что якобы в Чернобыльской зоне отчуждения на территории Беларуси находятся российские войска, может оказаться правдой.

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