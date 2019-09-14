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14 сентября • обновлено в 08:16
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"Это формула Путина!" Забужко разгромила план по Донбассу

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Украинская писательница Оксана Забужко назвала "формулу Штайнмайера", которая касается определения статуса Донбасса, формулой президента России Владимира Путина.

Своим мнением она поделилась на личной странице в Facebook, вспомнив свое интервью 2016 года, где она говорила о контроле лидера Кремля.

"Владимиру Рыбаку в Донецке уже живот вспороли за украинский флаг, а на Форуме европейских писателей в Берлине этот газпромовский выкормок Штайнмайер начинает рассказывать, как надо понимать Путина: видите, в Украине некоторые люди хотят запретить русский язык, а там же был не только Шевченко, но и Гоголь, который считал, что Украина должна быть частью России ... Это все говорится с трибуны, а я после него должна выступать, и все мои домашние заготовки вылетели из головы", - отметила она.

Оксана Забужко

Оксана Забужко

Facebook Оксаны Забужко

В итоге Забужко сказала, что там, где проливается кровь, говорить о диалоге - это цинизм лицемеров, это не украинцы убивают россиян за украинский язык, это те, кто пришли на нашу землю, убивают украинцев за желто-голубой флаг, и если в этих условиях вы говорите о диалоге, то рано или поздно закончите форматом шоу "5 минут Гитлеру - 5 минут еврею".

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"Это был дикий шок, потому что никто тогда в Европе так еще не говорил - через два месяца Путина сравнила с Гитлером Даля Грибаускайте, и то это вызвало, мягко говоря, неоднозначную реакцию, а потом это все еще пытались представить как "украинский внутренний конфликт". Я уже могу мемуары писать из всего, что было пережито за это время, и какими волнами вся эта информвойна шла. Поэтому, как только слышу фразу "Европа от нас устала", мне сразу хочется сказать: "Покажите свои погоны". Потому что нет никакой единой "Европы", это тоже путинский "мем" - реакция в различных странах даже среди политикума изначально была очень разной", - подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал инициативу провести местные выборы по всей Украине, включительно с оккупированным Донбассом, озвученную действующим главой ведомства Вадимом Пристайко.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Оксана Забужко
Место
Украина
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
С одной стороны х0хлы постоянно воют: "Сколько хероев наших превратили в мясо", с другой - "война до победы", "никаких перемирий". Причем о последнем обычно воют те, кому окопы в принципе не грозят)))) Рогулье, вы уж определитесь?
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Решетников Александр
Решетников Александр
Токсичность Орды должна стать основополагающим принципом в отношениях с казламордой сволочью.
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70rus xxx
70rus xxx
Так какие проблемы,продолжайте уничтожать друг-друга.Оксана против диалога,ну что ж ,это прекрасно.Выше статья про фильм "Илловайск",видно,любимый боевик Оксаны.
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