"Это формула Путина!" Забужко разгромила план по Донбассу

Украинская писательница Оксана Забужко назвала "формулу Штайнмайера", которая касается определения статуса Донбасса, формулой президента России Владимира Путина.

Своим мнением она поделилась на личной странице в Facebook, вспомнив свое интервью 2016 года, где она говорила о контроле лидера Кремля.

"Владимиру Рыбаку в Донецке уже живот вспороли за украинский флаг, а на Форуме европейских писателей в Берлине этот газпромовский выкормок Штайнмайер начинает рассказывать, как надо понимать Путина: видите, в Украине некоторые люди хотят запретить русский язык, а там же был не только Шевченко, но и Гоголь, который считал, что Украина должна быть частью России ... Это все говорится с трибуны, а я после него должна выступать, и все мои домашние заготовки вылетели из головы", - отметила она.

Оксана Забужко Facebook Оксаны Забужко

В итоге Забужко сказала, что там, где проливается кровь, говорить о диалоге - это цинизм лицемеров, это не украинцы убивают россиян за украинский язык, это те, кто пришли на нашу землю, убивают украинцев за желто-голубой флаг, и если в этих условиях вы говорите о диалоге, то рано или поздно закончите форматом шоу "5 минут Гитлеру - 5 минут еврею".

"Это был дикий шок, потому что никто тогда в Европе так еще не говорил - через два месяца Путина сравнила с Гитлером Даля Грибаускайте, и то это вызвало, мягко говоря, неоднозначную реакцию, а потом это все еще пытались представить как "украинский внутренний конфликт". Я уже могу мемуары писать из всего, что было пережито за это время, и какими волнами вся эта информвойна шла. Поэтому, как только слышу фразу "Европа от нас устала", мне сразу хочется сказать: "Покажите свои погоны". Потому что нет никакой единой "Европы", это тоже путинский "мем" - реакция в различных странах даже среди политикума изначально была очень разной", - подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал инициативу провести местные выборы по всей Украине, включительно с оккупированным Донбассом, озвученную действующим главой ведомства Вадимом Пристайко.

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