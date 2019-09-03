"Это его игра!" Умеров назвал виновного в срыве обмена пленными

Обменный процесс между Украиной и Россией зависит исключительно от президента РФ Владимира Путина, и большинство политзаключенных это осознает.

Такое мнение высказал заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, бывший политзаключенный Ильми Умеров, передает "Интерфакс-Украина".

"Я уверен, что большинство политзаключенных... прекрасно понимают ситуацию, в которой они находятся. Подавляющее большинство из них правильно оценивает ситуацию и осознает, что обменный процесс находится не в наших руках, а в руках Владимира Путина", - сказал он.

Ильми Умеров Укринформ

Умеров возложил на Путина вину за то, что вопреки ожиданиям в конце августа не состоялся обмен удерживаемыми лицами.

"Это его игра, "гениальный ход"... Он довел до точки кипения эту ситуацию: составили списки, родственники поехали, кто в Киев, кто в Москву, адвокаты поехали. И доведя ситуацию до такой серьезной верхней точки, он дал задний ход, поставив новое условие - освободить того свидетеля по Боингу (террориста "ДНР" Владимира Цемаха. - Ред.). Это очень серьезная провокация, это очередное преступление, которое Путин совершил. Я уверен, ему это просто так не сойдет. Когда будет Международный суд в Гааге, этот эпизод обязательно всплывет", - сказал Умеров.

Вместе с тем он подчеркнул, что нужно думать о решении проблемы в целом, речь идет прежде всего об усилении санкций, однако не исключил и военного пути развития событий.

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"Нужно санкциями Россию довести до такого состояния, до ситуации, когда они откажутся (от нынешней политики. - Ред.) Если честно, я не исключая и военный путь развития событий. Под прикрытием НАТО Украина за свои территории может и повоевать. Во все времена за территории воевали", - сказал Умеров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Между Украиной и Россией продолжается переговорный процесс касательно обмена пленными.

Офис президента Украины заявил, что информация о его завершениине соответствует действительности.

Сообщения об активизации обменного процесса начали появляться в разных источниках вечером 29 августа.

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