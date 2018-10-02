"Это дно!" Раскрыты грандиозные махинации топ-чиновника СБУ

Бывшего заместителя главы Службы внешней разведки СБУ Сергея Семочко подозревают в причастности к приостановке закупки жизненно важных лекарств для диализа.

Журналисты программы "Наші гроші" провели расследование и выяснили, что во время его работы в контрразведке СБУ требовала у фармокологического бизнеса "откаты".

"Причем СБУ вмешалась так, что остановила закупку на несколько месяцев. Все происходило под лозунгом борьбы за честную конкуренцию, а закончилось дефицитом препаратов и смертями пациентов. В Украине на лекарства диализа государство тратит до четверти миллиарда гривен в год. В мире есть две наибольших производителя этого препарата – США и Германия", - говорится в сюжете.

Журналист отмечает, что на облздравы посыпались "письма счастья", подписанные Семочко. "По сути он сказал: то, что вы считаете не взаимозаменяемым - можно заменять, а то, что считаете несовместимым - можно комбинировать". Фактически Семочко подписал приговор пациентам, которые зависели от этих лекарств", - объяснили в расследовании.

Пока шли эти процессы, пациенты остались без жизненно важных лекарств, препарат нельзя было купить в аптеках. Один из пациентов Владимир Гончарук, рассказал, что выжил лишь потому, что имел запас необходимых лекарств, но так повезло не всем.

При этом директор департамента "Диализная терапия" Сергей Христинченко заявил, что около 200 человек не смогли дожить до возобновления поставок.

Сергей Семочко

Журнаслиты "Наші гроші" также показали дорогие дома в Козыне и автомобиль Land Cruiser, которые, по их данным, принадлежат Сергею Семочко.

Также в сюжете отмечается, что родственники Семочко владеют российским гражданством и бизнесом в Крыму.

В социальной сети Facebook уже отреагировали на резонансное расследование и резко высказались на этот счет.

"Ненавижу этот штамп про "очередное дно" или "дна нет", но когда речь касается СБУ, МВД, прокуроров и т.п. - это так и есть. И самое ужасное - все привыкли. Потому что все ж понятно. Ну да, воры, убийцы и предатели", "Если вы не знали, что такое дно, то вот оно. Представить, как можно упасть морально еще ниже просто невозможно. И да, коррупция убивает. В прямом смысле этого слова", - прокомментировали пользователи.

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