"Это дикость": появились подробности о подозреваемой в убийстве Шеремета

Обыски в доме подозреваемой в организации убийства журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко стала дикостью для нее и ее семьи.

Об этом заявил гражданский муж Кузьменко Петр Киян Еспресо.TV. Он добавил, что на допрос их не вызывали.

"Ни меня, ни мою жену на допрос не вызывали, никаких повесток, сообщений нам не вручали. И все, что сегодня происходит, это для нас является совершенно дикой новостью. Мы не понимаем, почему это происходит с нами, и какое мы вообще можем иметь отношение к этому делу, поэтому у меня большая просьба к украинцам, к сознательным украинцам, ко всем патриотам обратить внимание на это дело, потому что это просто крик души", – сказал Киян.

"Жена моя 20 лет оперировала детей, она кардиохирург, завотделением. 20 лет она оперировала младенцев. Последние 6 лет, начиная с Майдана, она волонтер. Из каждой своей заработной платы она тратила средства на армию, на детей, на помощь фронту, на помощь добровольцам и армии в целом. И сегодня с нами устраивают какую-то расправу", – рассказывает волонтер.

Он подчеркнул, что не имел еще никаких контактов с правоохранителями.

"Мне никто не звонил, не имел никаких контактов. Я буду завтра в Киеве, буду брать юристов и советоваться, я пока не понимаю, что мне в этой ситуации делать, в каком правовом статусе здесь нахожусь", – добавляет волонтер.

Также Киян обратил внимание на то, что женщина на видео не похожа на его жену.

"Обратите внимание на видео, которое они публикуют по телевидению и обратите внимание на конституцию моей жены, на конституцию ее тела, там совершенно разные люди!" – заявил он.

"Это пока будут мои собственные догадки, которые не будут опираться на какие-то факты. Это дискредитация добровольческого движения, или это дискредитация волонтерского движения, или это вообще просто патриотического движения в Украине? Или может они просто хотят назначить крайних и подобрали, как они говорят, похожих, подобрали по видео, тех с кем можно что-то слепить", – отметил Киян.

Юлию Кузьменко подозревают в убийстве Шеремета Еспресо

Как сообщал OBOZREVATEL:

Полиция назвала подозреваемых в организации убийства. Получается целая организованная группа: Андрей Антоненко , вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления; Юлия Кузьменко , волонтер, завотделения рентгенографии; работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии; волонтер Яна Дугарь .

Им предъявлено обвинение по ст. 115 (Умышленное убийство).

Украинские правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела. Они якобы обсуждали возможность кражи детей скандальной волонтерки Маруси Зверобой. Они хотели пойти на это для дестабилизации ситуации и отвлечения внимания от расследования, а также создания сакральной жертвы.

Также следствие указывает, что группа хотела совершить теракты в Киеве. Медик Юлия Кузьменко предлагала с привлечением военных обстрелять столицу из артиллерии.

Кто заказчик всего этого — пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей довести дело до конца.

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