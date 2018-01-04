"Это честь - защищать Украину": экс-бизнесмен из Макеевки рассказал о войне на Донбассе

На стороне украинских военнослужащих на Донбассе воюет бывший бизнесмен из ныне оккупированного российско-террористическими войсками города Макеевка Донецкой области.

Его историю в блоге на сайте Радио Свобода рассказал известный украинский писатель Сергей Жадан.

"На обратном пути подбираем в Харьков одного из бойцов. По дороге рассказывает свою историю. Бизнесмен из Макеевки, поддерживал Майдан. Весной 14-го их стали вылавливать. Его предупредили знакомые, успел убежать. Бросил все, что имел, перебрался в Харьков. Долго пытался попасть на передовую", - пишет он.

"Тогда даже за деньги не хотели мобилизовать. Ну вот поэтому я здесь. В целом это честь - воевать за свою страну. Не каждому поколению выпадает", - привел Жадан слова защитника Украины, отметив, что они были сказаны без пафоса.

Писатель также заметил, что многие бойцы на Донбассе говорят по-русски.

"Как и все добровольцы, с которыми тут виделись. Харьковчане, днепропетровцы, восточники, одно слово - встречают на фронте четвертую новогоднюю ночь, воюют за свою страну", - подчеркнул он.

Как сообщал "Обозреватель", 2 января террористы ранили бойцов АТО на Донбассе.