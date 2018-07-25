"Это был долгожданный малыш": подробности смертельного ДТП в Черкассах

Изо дня в день в Украине происходят ДТП, в которых гибнут дети. Очередной пример - ужасная авария в Черкассах, где BMW насмерть сбил мать с маленьким ребенком – жену и сына работника полиции.

Затем стали известны шокирующие подробности трагедии. По данным источников, водитель BMW не раз задерживался полицией за вождение в нетрезвом виде. С прошлого года он находился в розыске за то, что сбежал с места ДТП. Более того, BMW, которым управлял "гонщик", может быть на номерах-двойниках.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

В ДТП погибла 27-летняя Ирина Коровина с 4-летним сыном Андреем

Сбил на переходе

Ужасная авария произошла вечером 24 июля. 27-летняя Ирина Коровина вместе с 4-летним сыном Андрюшей переходили дорогу по пешеходному переходу. В это время легковой автомобиль BMW врезался в Fiat, который отбросило прямо на мать с ребенком.

Вікка

Вікка

Камера наружного наблюдения зафиксировала момент жуткой аварии. Видно, как автомобиль сначала сбивает пешеходов, а после тащит на капоте.

Друзья погибших рассказали OBOZREVATEL, что муж Ирины, инспектор областного управления Национальной полиции, в этот момент находился на службе недалеко от места происшествия.

"Он не знал, что в ДТП попала его жена с сыном. Но услышав об аварии, которая произошла на участке рядом с местом его работы, тут же начал звонить жене. Но трубку никто не брал. Уже позже Александр узнал, что погибли Ира и Андрюша", - рассказал OBOZREVATEL один з друзей Александра, попросивший не называть его.

Наш собеседник добавил, что женщина с ребенком скорее всего шли к матери, которая жила в этом районе.

"Поверить не могу в то, что случилось. Ира и Саша были замечательными родителями, Андрюша был у них долгожданным ребенком. Не хочу сказать, что отец с матерью с него пылинки сдували, но они очень любили мальчика и уделяли ему много внимания", - рассказал наш собеседник.

Ирина с сыном

Ирина с сыном

4-летний Андрюша

Управлял автомобилем-двойником?

Изначально в СМИ прошла информация, что водитель BMW, спровоцировавший ДТП, сбежал с места происшествия, а в салоне авто остался пассажир. Свидетели отмечали, что у мужчины были все признаки алкогольного опьянения.

Неофициально в полиции OBOZREVATEL сообщили, что пассажир в салоне авто на самом деле был за рулем.

Подозреваемый в ДТП, которое повлекло жертвы

На кадрах с места происшествия видно, как мужчина затеял перепалку с полицейскими. Мужчина, называвший себя Николаем Ивановичем Захаренко, кому-то звонил по телефону, утверждал, что он всего лишь пассажир, и что его хотят избить. Также мужчина заявил, что правоохранители будто бы нарушают закон "О Национальной полиции".

"Ты убил родную сестру моего друга, ты меня понял!" - произнес один из присутствующих на месте происшествия.

Собравшиеся вокруг люди были настолько потрясены ДТП, что хотели совершить самосуд над водителем. Однако находившимся рядом правоохранителям, о которых мужчина говорил, что они не выполняют закон о "Национальной полиции", удалось оградить участника аварии от разгневанной толпы.

Позже стало известно, что водитель BMW с харьковской регистрацией находился в розыске Киево-Святошинским отделом полиции с 2017 года - за то, что сбежал с места ДТП.

Как узнал OBOZREVATEL, государственный номерной знак BMW – АХ 1440 ЕН. Из открытых источников нам стало известно, что в Украине с такими номерами зарегистрировано два авто: BMW производства 1984 года и BMW производства 1993 года.

BMW с госномером АХ 1440 ЕН производства 1984 года

BMW с госномером АХ 1440 ЕН производства 1993 года

Это значит, что один из автомобилей, скорее всего, ездит на номерах-двойниках (авто с липовыми документами или измененными номерами кузова). Не исключено, что на номерах-клонах ездит водитель BMW, устроивший смертельную аварию в Черкассах. Впрочем, это должны установить правоохранители.

На сегодняшний день водитель BMW задержан. Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 ч.3 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника Hummer на пешеходном переходе сбил насмерть ребенка и пытался скрыться.