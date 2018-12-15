''Это был ад'': украинский депутат выдала страшилку о Соборе для росСМИ

Депутат исполнительного комитета Днепровской районной рады в городе Херсон Анна Середа ("Оппоблок") выдала громкий фейк о проведении Объединительного Собора 15 декабря.
На своей странице в Facebook она обнародовала пост, в котором утверждает, что к месту проведения Собора людей специально привозили из разных украинских регионов на поездах.
"А теперь, котики, я вам покажу как выглядят хроники Томоса. Это киевский вокзал сейчас! Со всей Украины свозят централизовано людей", — написала Середа.
Из-за этого к поезду, который следует из Херсона в Киев, якобы даже добавили 102-й вагон. "Я искала билеты за неделю — не было!" — уверяет депутат.
facebook.com/anna.sereda.142
facebook.com/anna.sereda.142
facebook.com/anna.sereda.142
"Со мной в соседних купе ехала одна пьянь. Жрали водку свидетели Томоса долго, звонили Коле, ржали, рассказывали о самом Томосе, что знали, потом слушали песни. Было очевидно, что эта рвань доселе никогда никуда не ездила и поездка поездом в оплаченном за наши налоги купе, стала для них целым приключением", — добавила она.
Она также уверяет, что курировали людей представители районных и областных администраций.
Анна Середа
facebook.com/anna.sereda.142
"Сказать, что это был ад — это ничего не сказать! Поэтому могу передать привет нашему губернатору и поздравить с тем, что благодаря ему и ныне правящей партии в стране появилось такое понятие, как церковные титушки", — написала Середа.
Напомним, в 2016 году Анна Середа назвала "тварями" людей, которые переименовали ее улицу в рамках декоммунизации. Депутату не понравилось название "Сечевых Стрельцов".
Как писал OBOZREVATEL, в Московском патриархате резко отреагировали на результаты Собора и заявили, что каноническое значение его проведения, как и результаты, "равны нулю".
Кроме того, в УПЦ МП сравнили участие двух своих архиереев в избрании главы поместной церкви с предательством Христа его апостолом Иудой.
В свою очередь представитель РПЦ "пожалел" украинцев из-за проведения Собора, назвав их несчастными.
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