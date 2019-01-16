''Будет признанием войны'': озвучен прогноз по суду над украинскими моряками

Россия никогда не пойдет на применение Женевской конвенции в суде над пленными украинскими моряками. Это означало бы признание войны против Украины.
Об этом в эфире ObozTV рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он добавил, что кроме того, конвенция создала бы для России чисто экономические и логистические неудобства.
"Ведь военнопленных нельзя держать в тюрьме. Должны быть созданы специальные лагеря со специальными условиями для их содержания... Хотя если бы российский суд брал во внимание Женевскую конвенцию, то украинские моряки вообще не привлекались бы к ответственности. Ведь они не совершили ни одного военного преступления или преступления против человечности", – пояснил Мусиенко.
Но вот с выдачей военнопленных, если строго следовать букве Женевской конвенции, могут возникнуть определенные проблемы, добавил он. Ведь конвенция определяет, что по договоренности между сторонами, в данном случае Украиной и Россией, пленные могут быть переданы третьей стороне.
"То есть, любому другому государству, которое берет на себя ответственность взять этих людей. Но после этого нет четко выписанной процедуры, как и при каких условиях они из этой третьей страны передаются Украине", – подвел итог эксперт.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС.
26 декабря суд завершил рассмотрение апелляций на арест украинских моряков, отклонив ходатайства адвокатов.
27 декабря Украина потребовала от России срочных переговоров по военнопленным, однако в РФ заблокировали предложение.
По состоянию на 27 декабря все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
28 декабря адвокат моряков Николай Полозов заявил, что ФСБ оказывает давление на всех пленных украинцев.
В России допустили, что обмен 24 украинских украинских моряков может состояться уже в 2019 году, однако не раньше президентских выборов в Украине.
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