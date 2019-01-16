''Будет признанием войны'': озвучен прогноз по суду над украинскими моряками

Россия никогда не пойдет на применение Женевской конвенции в суде над пленными украинскими моряками. Это означало бы признание войны против Украины.

Об этом в эфире ObozTV рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он добавил, что кроме того, конвенция создала бы для России чисто экономические и логистические неудобства.

"Ведь военнопленных нельзя держать в тюрьме. Должны быть созданы специальные лагеря со специальными условиями для их содержания... Хотя если бы российский суд брал во внимание Женевскую конвенцию, то украинские моряки вообще не привлекались бы к ответственности. Ведь они не совершили ни одного военного преступления или преступления против человечности", – пояснил Мусиенко.

Но вот с выдачей военнопленных, если строго следовать букве Женевской конвенции, могут возникнуть определенные проблемы, добавил он. Ведь конвенция определяет, что по договоренности между сторонами, в данном случае Украиной и Россией, пленные могут быть переданы третьей стороне.

"То есть, любому другому государству, которое берет на себя ответственность взять этих людей. Но после этого нет четко выписанной процедуры, как и при каких условиях они из этой третьей страны передаются Украине", – подвел итог эксперт.

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