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''Будет признанием войны'': озвучен прогноз по суду над украинскими моряками

2.2тЧитать материал на украинском

Россия никогда не пойдет на применение Женевской конвенции в суде над пленными украинскими моряками. Это означало бы признание войны против Украины.

Об этом в эфире ObozTV рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он добавил, что кроме того, конвенция создала бы для России чисто экономические и логистические неудобства.

"Ведь военнопленных нельзя держать в тюрьме. Должны быть созданы специальные лагеря со специальными условиями для их содержания... Хотя если бы российский суд брал во внимание Женевскую конвенцию, то украинские моряки вообще не привлекались бы к ответственности. Ведь они не совершили ни одного военного преступления или преступления против человечности", – пояснил Мусиенко.

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Но вот с выдачей военнопленных, если строго следовать букве Женевской конвенции, могут возникнуть определенные проблемы, добавил он. Ведь конвенция определяет, что по договоренности между сторонами, в данном случае Украиной и Россией, пленные могут быть переданы третьей стороне.

''Будет признанием войны'': озвучен прогноз по суду над украинскими моряками

"То есть, любому другому государству, которое берет на себя ответственность взять этих людей. Но после этого нет четко выписанной процедуры, как и при каких условиях они из этой третьей страны передаются Украине", – подвел итог эксперт.

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Темы
Обострение в Азовском мореПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Александр Мусиенко
Место
Украина
Теги
УкраинаРоссияКонфликт пленные морякисуд
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Да какой прогноз? 5 лет, Сибирь, лесоаовал!
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3
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Алексей Смирнов, и именной лобзик.
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2
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Как могут быть пленные, если Украина ни кому не объявляла войну и Украине ни кто не объявлял...Украина ни с кем не разрывала ни какие отношения. Свiдоме бидло, вас держат за папуасов в якобы в войне с Россией!
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Забелин Александр
Забелин Александр
Не пленные, а арестованные. Получат по полной. Жаль Фейгина нет их защитить))).
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Забелин Александр, да, парням повезло! При максимальной санкции по статье 6 лет Маркуша бы добился каждому по десяточке на нос!
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