"Это, бл*дь, ребенок": обнародованы переговоры террористов, убивших школьницу на Донбассе

Генеральная прокуратура Украины обнародовала радиоперехват разговоров террористов "ДНР" после обстрела из минометов поселка Железное Донецкой области, в результате которого погибла 15-летняя Дарья Каземирова.

Как сообщает в Facebook спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, радиоэлектронной разведкой, в частности, был перехвачен доклад наблюдательного поста от отдельного стрелкового батальона 3 омсбр.

В своих переговорах, записанных вечером 28 мая, террористы обвиняли в обстреле поселка наводчиков:

"Где-то Железная, где там у них Железная какая-то, поселок Железный с Дзержинки, приехала, у девочки было день рождение 25-го числа 15 лет исполнилось.

В огород упал бл..дь, и снаряд прилетел вот это, во сколько, в 11 с чем-то.

… — Еб..ный в рот, артиллерия, они ж с..ка могут, это ж бл..дь, наводчики все, они ж могут точно навести, наводят же по этому бл..дь. Ну дите погибло, жалко, бл..дь, еб..най в рот, 15 лет, это еще бл..дь, ребенок".

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарья Каземирова погибла в результате обстрела боевиков 28 мая. По словам журналиста Тараса Корниюка, ее убила мина калибром 122 мм с шахты Гагарина. В сети также обнародовали снимок погибшей.

29 мая Генеральная прокуратура обнародовала доказательства, отметив, что обстрел квалифицируется как теракт.