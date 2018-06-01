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"Это, бл*дь, ребенок": обнародованы переговоры террористов, убивших школьницу на Донбассе

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Генеральная прокуратура Украины обнародовала радиоперехват разговоров террористов "ДНР" после обстрела из минометов поселка Железное Донецкой области, в результате которого погибла 15-летняя Дарья Каземирова.

Как сообщает в Facebook спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, радиоэлектронной разведкой, в частности, был перехвачен доклад наблюдательного поста от отдельного стрелкового батальона 3 омсбр.

В своих переговорах, записанных вечером 28 мая, террористы обвиняли в обстреле поселка наводчиков:

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"Где-то Железная, где там у них Железная какая-то, поселок Железный с Дзержинки, приехала, у девочки было день рождение 25-го числа 15 лет исполнилось.

В огород упал бл..дь, и снаряд прилетел вот это, во сколько, в 11 с чем-то.

… — Еб..ный в рот, артиллерия, они ж с..ка могут, это ж бл..дь, наводчики все, они ж могут точно навести, наводят же по этому бл..дь. Ну дите погибло, жалко, бл..дь, еб..най в рот, 15 лет, это еще бл..дь, ребенок".

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарья Каземирова погибла в результате обстрела боевиков 28 мая. По словам журналиста Тараса Корниюка, ее убила мина калибром 122 мм с шахты Гагарина. В сети также обнародовали снимок погибшей.

29 мая Генеральная прокуратура обнародовала доказательства, отметив, что обстрел квалифицируется как теракт.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Андрей Лысенко
Место
Украина
Объект
Генеральная прокуратура Украины
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