''Этих д*билов надо ценить'': на видео попала стрельба ''Л/ДНР'' по своим позициям

Террористы на Донбассе пытались выстрелить из переносной реактивный пусковой установки "Град-П" ("Партизан") и угодили по своей же позиции.

Соответствующее видео опубликовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц") на своей странице в Facebook, (чтобы посмотреть ролик, доскрольте до конца страницы).

"Тот момент, когда об*roчeнцы запустили ракету вместе с пусковой установкой и попали в свои позиции. Воины Дырляндии, берите пример", – подписал под видео он.

Этот момент стал крайне популярным в сети. Неудачливых террористов высмеяли за неумение стрелять. А известный журналист Денис Казанский назвал это показательным моментом.

"Вот показательный момент к вопросу о том, кто куда стрелял. Посмотрите видео и сделайте выводы, насколько прицельно била артиллерия "освободителей" и сколько мирных жителей погибло от таких обстрелов (которых потом, ясное дело, списали на карателей)", - заявил Казанский.

"Этих д*билов надо ценить. Так документировать свои преступления. Молодцы", "Некачественная гуманитарка попалась", "Град-П, нештатный сход ракеты. Снято, вероятно, в 2014 году", - написали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно террористы без предупреждения открыли огонь по группе российских военнослужащих.