"Эта зараза поразила Крым!" Журналист назвал смертельную опасность на полуострове

В оккупированном Крыму не менее половины молодежи поражено наркотической зависимостью.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист, сторонник оккупации Александр Горный, ссылаясь на полевые данные.

"Эта зараза поразила Крым. Многие об этом знают, но молчат. Скупые строчки в крымских СМИ о задержании наркоманов или тех, кто распространяет это зло, но тема наркомании и масштабы этого бедствия — табу", — отметил он.

По словам Горного, в городах и селах народ пробует с этим бороться, но силы неравные.

"Солеторговцы через социальные сети проникают через любые преграды, проникая даже в самые благополучные семьи. Армия закладчиков доз есть в каждом населенном пункте", — уточнил он.

Александр Горный, Facebook

Александр Горный, Facebook

Александр Горный, Facebook

Александр Горный, Facebook

Александр Горный, Facebook

Александр Горный, Facebook

Журналист рассказал, что несколько раз был в патруле по ловле закладчиков и наркоманов.

"Если честно, то страшно, это целый мир, который существует параллельно нашему. И многие наши знакомые или их дети живут сразу в этих мирах. Те, кто сел на соли и подобную дрянь, их вылечить невозможно. Люди сгорают за несколько месяцев. Страшно за молодежь, мы можем потерять следующее поколение", — добавил он.

Горный отметил, что за наркоманией следом идет ВИЧ/СПИД, по этой напасти Крым идет практически на втором-третьем месте сразу после Урала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как Россия убивает Крым: оккупанты решили вырубить один из многочисленных лесов на полуострове.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!