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"Эта зараза поразила Крым!" Журналист назвал смертельную опасность на полуострове

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В оккупированном Крыму не менее половины молодежи поражено наркотической зависимостью.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист, сторонник оккупации Александр Горный, ссылаясь на полевые данные.

"Эта зараза поразила Крым. Многие об этом знают, но молчат. Скупые строчки в крымских СМИ о задержании наркоманов или тех, кто распространяет это зло, но тема наркомании и масштабы этого бедствия — табу", — отметил он.

По словам Горного, в городах и селах народ пробует с этим бороться, но силы неравные.

"Солеторговцы через социальные сети проникают через любые преграды, проникая даже в самые благополучные семьи. Армия закладчиков доз есть в каждом населенном пункте", — уточнил он.

"Эта зараза поразила Крым!" Журналист назвал смертельную опасность на полуострове

Александр Горный, Facebook

"Эта зараза поразила Крым!" Журналист назвал смертельную опасность на полуострове

Александр Горный, Facebook

"Эта зараза поразила Крым!" Журналист назвал смертельную опасность на полуострове

Александр Горный, Facebook

"Эта зараза поразила Крым!" Журналист назвал смертельную опасность на полуострове

Александр Горный, Facebook

"Эта зараза поразила Крым!" Журналист назвал смертельную опасность на полуострове

Александр Горный, Facebook

"Эта зараза поразила Крым!" Журналист назвал смертельную опасность на полуострове

Александр Горный, Facebook

Журналист рассказал, что несколько раз был в патруле по ловле закладчиков и наркоманов.

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"Если честно, то страшно, это целый мир, который существует параллельно нашему. И многие наши знакомые или их дети живут сразу в этих мирах. Те, кто сел на соли и подобную дрянь, их вылечить невозможно. Люди сгорают за несколько месяцев. Страшно за молодежь, мы можем потерять следующее поколение", — добавил он.

Горный отметил, что за наркоманией следом идет ВИЧ/СПИД, по этой напасти Крым идет практически на втором-третьем месте сразу после Урала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как Россия убивает Крым: оккупанты решили вырубить один из многочисленных лесов на полуострове.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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