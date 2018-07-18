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Есть жертвы: в "ДНР" произошло массовое ЧП

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В оккупированном Россией Енакиево Донецкой области в результате несчастного случая погибли четыре сотрудника водоканала.

Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Вода Донбасса", отмечается, что несчастный случай произошел из-за выброса газа при проведении плановых работ в канализационно-насосной станции.

"В результате трагедии погибли: инженер-технолог Сыроватская Елена Александровна 1993 года рождения, оператор хлораторных установок Беседина Людмила Николаевна 1974 года рождения, слесарь-ремонтник Подольский Сергей Владимирович 1961 года рождения, электрогазосварщик Топитчак Андрей Игоревич 1996 года рождения", - говорится в сообщении.

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Также четыре человека получили ранения и были госпитализированы.

Напомним, ранее в сети были публикованы видео с места ЧП в Донецке, где прогремел мощный взрыв.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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