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Есть задержанные: всплыли подробности захвата квартиры Максаковой

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Правоохранители начали расследование захвата киевского жилья вдовы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Марии Максаковой.

Как сообщает прокуратура Киева, по указанному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 356 Уголовного кодекса Украины (Самоуправство).

"Проведение досудебного расследования поручено Шевченковскому управлению полиции. Ход следствия прокуратурой взят на контроль", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в четверг, 18 октября, группа неизвестных мужчин, взломав дверь, проникла в квартиру на бульваре Шевченко в Киеве, где проживает Максакова.

В это время в помещении находились ее сын с няней. Неизвестные, которые вели себя агрессивно, поменяли на дверях замки и требовали освободить помещение.

Получив сообщение о захвате жилья, правоохранители выехали на место происшествия. В дальнейшем девять человек, которые принимали участие в противоправных действиях, были доставлены в Шевченковское управление полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сама Максакова заявила, что подозревает, что ее квартиру пытается захватить бывший начальник отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Денис Панаитов.

Персона
Мария Максакова
Место
УкраинаКиев
Объекты
прокуратура КиеваНациональная полиция Украины
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