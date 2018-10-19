Есть задержанные: всплыли подробности захвата квартиры Максаковой

Правоохранители начали расследование захвата киевского жилья вдовы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Марии Максаковой.

Как сообщает прокуратура Киева, по указанному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 356 Уголовного кодекса Украины (Самоуправство).

"Проведение досудебного расследования поручено Шевченковскому управлению полиции. Ход следствия прокуратурой взят на контроль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в четверг, 18 октября, группа неизвестных мужчин, взломав дверь, проникла в квартиру на бульваре Шевченко в Киеве, где проживает Максакова.

В это время в помещении находились ее сын с няней. Неизвестные, которые вели себя агрессивно, поменяли на дверях замки и требовали освободить помещение.

Получив сообщение о захвате жилья, правоохранители выехали на место происшествия. В дальнейшем девять человек, которые принимали участие в противоправных действиях, были доставлены в Шевченковское управление полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сама Максакова заявила, что подозревает, что ее квартиру пытается захватить бывший начальник отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Денис Панаитов.