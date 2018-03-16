Есть вопросы к СБУ: военный эксперт указал на странности в деле Рубана

Сотрудникам спецслужб, которые выслеживали и задерживали главу организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, не дали довести свое дело до конца.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал военный эксперт Олег Стариков.

Эксперт напомнил, что, по данным СБУ, первую партию оружия с оккупированных территорий Рубан переправил осенью.

"Возникает вопрос: заявили, что первая поставка оружия с той стороны была в ноябре. Значит СБУ это контролировала и вела оперативную разработку. Вторая поставка также фиксировалась на видеотехнику… По логике контрразведки, Рубана должны были довести до Киева и выяснить, кому он привез оружие, с кем общается. А получилось, что его взяли на пункте пропуска", - отметил он.

Также он прокомментировал информацию СБУ о том, что оружие из первой партии было спрятано в Хмельницкой области на территории военной части: "Нам довели, что оружие везли в воинскую часть. Есть командир воинской части. Он что, не знает, что ему в ноябре привезли оружие и везут еще? Есть особист-контрразведчик, он что, тоже не знал?"

"По всей видимости, проводилась какая-то специальная операция, но она на какой-то стадии остановилась, когда вмешались некие политики, которые прекратили оперативную разработку. У нас назначения на правоохранительные органы по партийным квотам, а сектор безопасности управляется в ручном режиме", - считает военный эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", ранее внефракционный народный депутат Надежда Савченко рассказала, зачем Владимир Рубан вез оружие из "ДНР"