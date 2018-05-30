"Есть у меня еще одно дельце": в сети вспомнили знаковые слова Бабченко

Российский журналист Аркадий Бабченко, которого убили в Киеве неизвестные 29 мая, мечтал вернуться в Москву на танке под флагом НАТО.

Эти его знаковые слова вспомнил в сети украинский военный журналист Юрий Бутусов.

"Я обязательно вернусь в Москву. Есть у меня там еще одно дельце. На первом же "Абрамсе", который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО, буду торчать я. А благодарные россияне, забыв про Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарной тушенки. И пинать ногами памятник Путину, говоря, что они не знали и в душе всегда были против", - цитирует он заявление Бабченко, которое тот сделал 25 августа 2017 года.

Бутусов подчеркнул, что верит в то, что эти слова частично сбудутся.

"Ты вернешься, Аркадий. Твое имя, твои портреты, правда, которую ты отстаивал вернутся в Россию, после того, как мы выиграем войну, освободим Украину, и вслед за нами свобода вернется и в РФ", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, выяснилось, Аркадия Бабченко застрелили в его "второй день рождения".