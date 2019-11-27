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29 ноября • обновлено в 12:19
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Есть свидетель: Россия продлила расследование дела украинских моряков

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ФСБ России продлило срок предварительного расследования по делу украинских военных моряков на 2 месяца, а также заявило о наличии свидетеля.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов. Он добавил, что за это время свидетеля намерены допросить.

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"Начальник Следственного управления ФСБ России генерал-лейтенант юстиции М.В. Шишов продлил срок предварительного расследования по делу в отношении украинских военных моряков ещё на 2 месяца, до 25 января 2020 года", – уточнил он.

Также планируется уведомить обвиняемых и защиту о завершении следственных действий и предоставить материалы дела для дальнейшего ознакомления в порядке ст. 217 УПК РФ.

"В отношении военных моряков следственные действия не запланированы, вызовы моряков на следственные действия не осуществлялись", – сообщил Полозов.

Россия затягивает дело украинских моряков

Россия затягивает дело украинских моряков

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.

  • В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Сейчас они находятся в московской тюрьме: их судят за "незаконное пересечение государственной границы России".

  • Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.

  • 25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.

  • Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

  • Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Обмен пленными
Персона
Николай Полозов
Место
Украина
Тег
пленные моряки
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Хо Хол
Хо Хол
Какие же истинно славянские лица на фото XD
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