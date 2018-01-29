В Харькове прогремел мощный взрыв

В Харькове в результате взрыва возле одного из магазинов по ул. Клочковской получили ранения женщина и ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Харьковской области.

Отмечается, что информация об инциденте поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 29 января около 09:30 утра.

"В результате происшествия в больницу доставлены 53-летняя женщина с предварительным диагнозом рваная рана бедра и мальчик 2016 года рождения с рваной раной правой надбровной области", – сказано в сообщении.

Как сообщили в Харьковской облгосадминистрации, передает 057.ua, женщина освобождала урну от мусора, в результате чего сработало взрывное устройство.

По словам заместителя председателя ХОГА Михаила Черняка, скорее всего, что женщина занималась уборкой мусора, а ребенка взяла с собой за компанию. Она не бездомная.

Также он отметил, что пострадавших увезли в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова.

На место происшествия прибыли полиция и взрывотехники, которые устанавливают причины взрыва и все обстоятельства.

Как сообщал "Обозреватель", 22 января в Бердянске мужчина на улице подорвал гранату, ранив трех полицейских.