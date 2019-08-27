"Есть попадание!" Появилось видео, как ВСУ уничтожают технику "Л/ДНР" на Донбассе

На Донбассе бойцы ВСУ для уничтожения техники террористов стали применять противотанковый ракетный комплекс "Стугна".

Данный тип вооружения способен пробивать бронеобьекты толщиной 800 миллиметров. Максимальная дальность полета ракеты – пять километров. Чтобы преодолеть эту дистанцию ​​ей понадобится всего 25 секунд, сообщает "Донбасс Реалии".

В сети показали видео, как "Стугна" работает на передовой. Запись сделана в феврале 2019 года в Луганской области, когда бойцы ВСУ обнаружили бронемашину боевиков. Украинские военные приняли решение стрелять: "Выстрел! Ниже. Вот так. Еее! Есть попадание!".

Удачный выстрел произвели бойцы 10-й горно-штурмовой бригады. Военные отметили, что в течение зимы 2019 года с помощью ПТРК уничтожили пять единиц техники боевиков.

"Стугна"

"Стугна"

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе из-за обстрелов со стороны наемников из "Л/ДНР" ранен украинский военный.

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