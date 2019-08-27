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"Есть попадание!" Появилось видео, как ВСУ уничтожают технику "Л/ДНР" на Донбассе

2.4т Читать материал на украинском

На Донбассе бойцы ВСУ для уничтожения техники террористов стали применять противотанковый ракетный комплекс "Стугна".

Данный тип вооружения способен пробивать бронеобьекты толщиной 800 миллиметров. Максимальная дальность полета ракеты – пять километров. Чтобы преодолеть эту дистанцию ​​ей понадобится всего 25 секунд, сообщает "Донбасс Реалии".

В сети показали видео, как "Стугна" работает на передовой. Запись сделана в феврале 2019 года в Луганской области, когда бойцы ВСУ обнаружили бронемашину боевиков. Украинские военные приняли решение стрелять: "Выстрел! Ниже. Вот так. Еее! Есть попадание!".

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Удачный выстрел произвели бойцы 10-й горно-штурмовой бригады. Военные отметили, что в течение зимы 2019 года с помощью ПТРК уничтожили пять единиц техники боевиков.

"Стугна"

"Стугна"

"Стугна"

"Стугна"

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе из-за обстрелов со стороны наемников из "Л/ДНР" ранен украинский военный.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" оружие Донбасс
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Пархоменко Андрей
Пархоменко Андрей
А как же перемирие? А потом по нам стреляют. И мы стоим на коленях вдоль обочины.
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